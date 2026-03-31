Kosova Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta? 2026 Dünya Kupası için nefesler tutuldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova deplasmanına çıkıyor. Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak mücadele için geri sayım devam ederken, Kosova-Türkiye karşılaşmasının tarihi ve başlama saati kamuoyunun gündeminde yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, Kosova engelini aşarak 2026 Dünya Kupası biletini almak amacıyla sahaya çıkacak. Türkiye’nin Kosova’yı elemesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ABD, Paraguay ve Avustralya’nın yer aldığı D Grubu’nda mücadele edeceği belirtildi. Peki, Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

Kosova Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta? 2026 Dünya Kupası için nefesler tutuldu
Kosova-Türkiye karşılaşması öncesinde heyecan doruğa ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup eden A Milli Takımı, finalde Kosova ile eşleşti. Millî ekip, rakibiyle oynadığı 2’si deplasmanda, 1’i iç sahada olmak üzere toplam 3 maçın tamamını kazandı. Kritik mücadelede Michael Oliver görev yapacak. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

HABERİN ÖZETİ

Kosova Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta? 2026 Dünya Kupası için nefesler tutuldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı yenerek finalde Kosova ile eşleşti.
Karşılaşma 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45'te başlayacak.
Mücadeleyi TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Maçın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver olacak.
Galip gelen taraf, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde uzatma devreleri ve gerekirse penaltı atışları uygulanacak.
Kosova Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta? 2026 Dünya Kupası için nefesler tutuldu

KOSOVA TÜRKİYE SAAT KAÇTA?

Kosova-Türkiye mücadelesi, 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver’ın yardımcı hakemliklerini aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak. Ay-yıldızlı kadroda tedavisi devam eden ve takımla idmanlara katılamayan Merih Demiral’ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı nedeniyle Romanya karşılaşmasında oynayamayan Zeki Çelik’in ise teknik direktör Vincenzo Montella tarafından tercih edilmesi halinde görev alabilecek durumda olduğu öğrenildi.

Kosova Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta? 2026 Dünya Kupası için nefesler tutuldu

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova-Türkiye play-off final karşılaşması TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi kazanan ekip, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanacak. Karşılaşmanın normal süresinin eşitlikle tamamlanması halinde uzatma devrelerine geçilecek. On beşer dakikalık iki uzatma bölümünde de üstünlük sağlanamazsa seri penaltı atışları sonucunda Dünya Kupası’na gidecek takım belirlenecek. Ay-yıldızlı ekip yarı finalde Romanya’yı 1-0 mağlup ederken, Kosova ise Slovakya’yı 4-3 yenerek finale yükselmişti.

