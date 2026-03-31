Kosova-Türkiye maçını kim kazanır? Yapay zekaya sorduk! İşte tahmini

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için 31 Mart Salı akşamı Kosova'nın konuğu oluyor. Peki milyonlarca taraftarın merakla beklediği soruya yapay zeka ne cevap veriyor?

İstatistiksel verileri, form analizlerini ve tarihsel geçmişi inceleyen yapay zeka uygulaması Claude tahminini açıkladı.

Türk futbolunun altın çağı 2002 yılında yazılmıştı. Japonya ve Güney Kore ortak organizasyonunda düzenlenen o turnuvada Şenol Güneş yönetimindeki ay yıldızlılar üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı.

Aradan tam 24 yıl geçti. Bütün Dünya Kupası elemelerinde hayal kırıklığı yaşayan Türkiye, şimdi yeniden o sahneye dönmek için son bir adım uzaklıkta duruyor. Karşısında ise Kosova var.

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak play-off finalinde iki takımdan yalnızca biri Amerika'ya gidecek. Rakip ülkelerde büyük heyecan uyandıran karşılaşma, Türkiye'de de gündemin zirvesine oturdu.

Sosyal medyada saatler içinde milyonlarca paylaşıma ulaşan maç tartışmalarında herkes aynı soruyu soruyor: Türkiye-Kosova maçını kim kazanır?

YAPAY ZEKA NE DİYOR?

Dünyanın en gelişmiş yapay zeka platformlarından Claude'un Sonnet 4.6 sürümü, iki takımla ilgili bir analiz ortaya koydu.

Sonuç ise Türkiye taraftarlarını mutlu edecek nitelikte: Yapay zeka, Türkiye'nin 2-1 galip geleceğini tahmin ediyor.

Peki tahmin hangi verilere dayanıyor? İşte kalem kalem analiz.

"TARİH TÜRKİYE'YE GÜLÜYOR"

Yapay zekanın analizine göre iki takım arasındaki karşılaşma geçmişi, Türkiye'nin tartışmasız üstünlüğünü göz önüne seriyor. Üç maçta Türkiye rakibine 12 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Ortalama skora bakıldığında her maçta 4-0,67 gibi çarpıcı bir üstünlük söz konusu.

FIFA sıralamalarındaki derin uçurumun da dikkate değer olduğunu belirten Claude, Türkiye'nin sıralamadaki konumunun, Kosova'nın 78. sırasının çok üzerinde olduğuna dikkati çekti.

"Yarı finalde Romanya'yı yalnızca 1-0 gibi sessiz ama etkili bir skorla geçen Türkiye, savunmada hiç şans vermeksizin işini halletti" değerlendirmesinde bulunan yapay zeka, rakip yarısında zaman zaman sorunlar yaşandığını ancak kale önünün demir gibi kapalı kaldığını vurguladı.

Claude'a göre modern futbolda kadro kalitesi maçın gidişatını belirleyen önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zeka, Arda Güler'in üstün oyun görüşü ve bireysel yeteneklerinin Kosova savunmasının dengesini bozmak için en büyük silahlarımızdan biri olacağını düşünüyor. Ve Arda'nın anlık parlamaları ve sürpriz paslarının, mücadelede doğrudan belirleyici bir rol oynayabileceğini öngörüyor.

Claude'a göre Hakan Çalhanoğlu hem oyun kurucu hem de duran top uzmanı olarak kilit rol üstlenecek. Kosova'nın duran top savunmasındaki zaafiyetleri düşünüldüğünde, Hakan'ın rolü daha da önem kazanacak.

YAPAY ZEKANIN NİHAİ TAHMİNİ: 1-2 TÜRKİYE

Yapay zeka sonuç olarak Türkiye'nin 2-1 galip geleceğini öngörüyor.

Senaryoya göre Kosova, ev sahibi avantajını kullanarak en az bir gol bulacak. Muriqi ya da Rashica aracılığıyla gelen bir gol, maçı gerçek anlamıyla çekişmeli hale getirecek.

Ancak Türkiye'nin kadro kalitesi, Montella yönetimindeki taktiksel olgunluk ve özellikle Arda Güler gibi oyuncuların performansı sonucu belirleyecek. Yapay zeka, Türkiye'nin 24 yıllık özleminin son bulacağına inanıyor.

