A Milli Futbol Takımı’nın Kosova ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finali öncesinde en fazla merak edilen başlıklardan biri hakem görevlendirmesi oldu. Türkiye-Kosova maçının hakemi kim sorusu yanıtını bulurken, düdük İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver’a teslim edildi. Türk futbolseverler Michael Oliver’ı özellikle 7 Eylül 2025’te Konya’da oynanan Türkiye-İspanya maçından anımsıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri çerçevesinde gerçekleşen bu karşılaşma, İspanya’nın 6-0’lık galibiyetiyle tamamlanmıştı.

HABERİN ÖZETİ Kosova Türkiye maçının hakemi kim oldu? Michael Oliver ve 6-0’lık İspanya kâbusu A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinin hakemi İngiliz Michael Oliver olarak belirlendi. Michael Oliver, 20 Şubat 1985'te İngiltere'nin Ashington şehrinde doğdu ve 40 yaşındadır. Oliver, 2010 yılında Premier Lig'de görev yapmaya başladı ve aynı yıl FIFA kokartı aldı. Türk futbolseverler Michael Oliver'ı, 7 Eylül 2025'te Konya'da oynanan ve İspanya'nın 6-0 kazandığı Türkiye-İspanya maçından hatırlamaktadır. Oliver, kariyeri boyunca Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi önemli ulusal ve uluslararası maçlarda görev aldı.

MICHAEL OLIVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Michael Oliver, 20 Şubat 1985’te İngiltere’nin Ashington şehrinde doğdu. Hakemlik kariyerine genç yaşlarda adım atan Oliver, kısa sürede İngiltere’de öne çıkan isimlerden biri haline geldi. Daha 22 yaşındayken Wembley Stadyumu’nda oynanan Conference National play-off finalini yöneterek kayda değer bir başarı elde etti. Bu müsabakayla birlikte Wembley’de final yöneten en genç İngiliz hakem unvanını aldı. 2010 yılında Premier Lig’de görev yapmaya başlayan Oliver, aynı yıl FIFA kokartı edinerek uluslararası platformda da görev almaya başladı. 25 yaşında Premier Lig’de maç yöneten en genç hakem olarak kayıtlara geçmesi ise kariyerindeki önemli eşiklerden biri olarak değerlendirildi.

MICHAEL OLIVER HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

40 yaşındaki İngiliz hakem, meslek hayatı boyunca hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok kritik karşılaşmada düdük çaldı. Premier Lig başta olmak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve milli takım organizasyonlarında görev üstlendi. 2025-2026 sezonunda Liverpool-Manchester United, Tottenham-Burnley, West Ham-Chelsea, Fulham-Brentford ve Leeds-Bournemouth gibi öne çıkan Premier Lig mücadelelerinde yer aldı. Bu müsabakalar, Oliver’ın üst seviye liglerdeki deneyimini bir kez daha gözler önüne serdi. Avrupa sahnesinde ise Ajax-Inter ve Barcelona-Paris Saint-Germain gibi tempolu ve kritik karşılaşmalarda görev yaptı. Söz konusu maçlar, Oliver’ın uluslararası arenadaki güvenilirliğini pekiştiren örnekler arasında gösterildi. Türk futbolseverler Michael Oliver’ı özellikle 7 Eylül 2025’te Konya’da oynanan Türkiye-İspanya karşılaşmasından hatırlamaktadır. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen bu mücadele, İspanya’nın 6-0’lık farklı galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu maçta verdiği kararlar ve yönetim tarzı uzun süre tartışma konusu olmuş, Oliver’ın performansı futbol kamuoyunda çeşitli değerlendirmelere yol açmıştı. Bu nedenle Türkiye-Kosova maçına atanması, dikkatlerin yeniden bu hakeme yönelmesine neden oldu.