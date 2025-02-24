Kostic'ten derbi yorumu! 'Hala hayattayız'

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Filip Kostic, derbi maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kostic, "Kolay bir maç olmadı. Bizler buraya kazanmak için geldik. Kendi performansımın da bugün iyi olduğunu düşünüyorum. Her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini ortaya koydum. Maç 0-0 bitti ama bizler hala hayattayız." ifadelerini kullandı.