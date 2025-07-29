Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlık görevinden ayrıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’ndan istifa edeceğini açıklayan Ali Koç’un yerine geçebilecek en güçlü adaylardan biri olarak Doğan’ın adı ön plana çıkmıştı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu sonucunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ı tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ı tebrik ediyorum. Bu yeni dönemde Ertuğrul Doğan’a çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

1977 yılında Trabzon’da doğan Ertuğrul Doğan, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılında “Doğan Akaryakıt” şirketiyle iş hayatına adım atan Doğan, kısa sürede farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla dikkat çekti.

Enerji, gayrimenkul, madencilik, denizcilik, havacılık ve finansal teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Doğan, 2014 yılında Oltan & Köleoğlu Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Bu şirket, Türkiye’nin biyokütle enerji sektöründeki en büyük yatırımcılarından biri hâline geldi. Çorum, Afyon, Samsun ve Karaman’da kurulu enerji santralleriyle toplamda 100 megavatın üzerinde üretim kapasitesine ulaşarak sektörde önemli bir yer edindi.

2022 yılında kurduğu Doğan Yatırım Holding aracılığıyla yatırımlarını daha da çeşitlendiren Ertuğrul Doğan, aynı zamanda çeşitli sanayi ve iş dünyası derneklerinde aktif roller üstlenmeye devam ediyor.