KUPS TRABZONSPOR maçı hakemi kim, nereli? Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, Avrupa serüvenine KuPS Kuopio deplasmanında başlayacak. Bordo-mavili takımın Finlandiya temsilcisiyle oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu ve yayın bilgileri belli oldu. Futbolseverler, “KuPS Trabzonspor maçı hakemi kim?”, “Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?” ve “Konferans Ligi maçları hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…

KUPS TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ NERELİ?

KuPS Kuopio ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi karşılaşmasını Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara yönetecek.

Barbara'nın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Slobodan Petrovic olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini İtalyan hakem Gianluca Aureliano, AVAR görevini ise Daniele Paterna yapacak.

KUPS TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KuPS Kuopio-Trabzonspor UEFA Konferans Ligi karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Finlandiya'da oynanacak mücadeleye Tammelan Stadı ev sahipliği yapacak.

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak lig aşamasına üç puanla başlamayı hedefliyor.

KUPS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebilecek.

KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarının yayın bilgileri maçlara ve yayın programına göre değişebiliyor. KuPS Kuopio-Trabzonspor mücadelesi ise TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Diğer maçları takip etmek isteyen futbolseverlerin güncel yayın akışını kontrol etmesi gerekiyor.