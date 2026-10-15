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Spor
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:14

KuPS Trabzonspor maçı hangi kanalda, spikeri kim? İlk 11 kadrolar belli oldu

Trabzonspor maçı hangi kanalda Avrupa maçı saatler kala belli oldu. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında yeni bir başlangıç yapmak isteyen bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı mücadelede galibiyet arayacak. Süper Lig’de Galatasaray’ı sahasında 4-0, Samsunspor’u ise deplasmanda 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, üst üste üçüncü resmi maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Kups Trabzon maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı kanal bilgisi açıklandı.

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Editor
 TGRT Haber
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KuPS Trabzonspor maçı hangi kanalda, spikeri kim? İlk 11 kadrolar belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:14

’nde lig aşamasının ilk haftası, ’un KuPS Kuopio deplasmanındaki mücadelesiyle bordo-mavili taraftarlar için Avrupa heyecanını yeniden gündeme taşıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşısında aldığı iki mağlubiyetin ardından yoluna Konferans Ligi’nde devam eden Trabzonspor, Finlandiya ekibi karşısında Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Süper Lig’de art arda iki galibiyet alan Karadeniz temsilcisi, Avrupa arenasındaki ilk sınavında da aynı sonucu almak için mücadele edecek. KuPS Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? İşte detaylar…

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile bu akşam karşılaşacak. Tampere kentinde bulunan Tammelan Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşmada Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara orta hakem olarak görev yapacak. Barbara’nın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek.

KuPS Kuopio’nun kendi stadı, UEFA’nın belirlediği şartları karşılamadığı için Avrupa kupası maçlarını yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere kentinde oynadığı belirtildi. Yaklaşık 8 bin kişilik kapasiteye sahip Tammelan Stadı’nın zemini suni çimden oluşuyor. Trabzonspor, farklı bir saha zemininde oynanacak bu mücadelede lig aşamasına galibiyetle başlamayı amaçlıyor.

KuPS Trabzonspor maçı hangi kanalda, spikeri kim? İlk 11 kadrolar belli oldu

Bordo-mavili ekip, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkacak. Süper Lig’de Galatasaray ve Samsunspor karşısında aldığı galibiyetlerle moral kazanan Karadeniz temsilcisi, bu sonuçların ardından KuPS Kuopio karşısında da sahadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek.  

KUPS TRABZONSPOR İLK 11 KADRO

KuPS Trabzonspor maçı ilk 11’ler belli oldu:

KuPS 11: Kreidl, Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen, Pennanen, Lutumba, Eskesen, Armah, Parzyszek.

Trabzonspor 11: Onana, Pina, Mendy, Samet, Cenk, Bouchouari, Ozan, Melih, Salah, Aral, Onuachu.

KuPS Trabzonspor maçı hangi kanalda, spikeri kim? İlk 11 kadrolar belli oldu

Trabzonspor’da karşılaşma öncesinde bazı önemli eksikler bulunuyor. Nwaiwu ve Cabral kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu ile genç kaleci Onuralp Çevikkan’ın sakatlıkları da bordo-mavili takımın kadro seçeneklerini etkiliyor. Kart cezasının yanı sıra sakatlığı bulunan Malinovskyi’nin yerine Melih Kabasakal’ın UEFA listesine eklendi.

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

KuPS Trabzonspor maçı ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1’in uydu yayınını kullanabilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT 1’in internet sitesindeki canlı yayın sekmesine başvurabilecek.

TRT 1 HD yayını için paylaşılan Türksat 4A uydu bilgileri şu şekilde: Frekans 11.794, polarizasyon V/Dikey, sembol oranı 30000 ve FEC değeri 3/4. TRT 1 SD yayını içinse Türksat 4A üzerinden 11.958 frekans, V polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC bilgileri veriliyor. İzleyicilerin uydu alıcılarındaki kanal ayarlarını bu bilgiler doğrultusunda kontrol etmesi gerekiyor.

KuPS Trabzonspor maçı hangi kanalda, spikeri kim? İlk 11 kadrolar belli oldu

15 Ekim tarihli TRT 1 yayın akışı şöyledir:

14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Kups Kuopio - Trabzonspor

22.00 Hoffenheim - Beşiktaş

KUPS TRABZONSPOR MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

KuPS Kuopio-Trabzonspor karşılaşmasını TRT ekranlarında anlatacak isim Hünkar Mutlu olacak. Spor yayıncılığı alanındaki deneyimiyle tanınan Mutlu, Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında Denizli’de yerel bir medya kuruluşunda spikerlik yapan Mutlu, meslek hayatını medya ve spor yayıncılığı alanında sürdürdü.

Hünkar Mutlu, 2007 yılında Denizlispor’da Medya Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. İki yıl sonra TRT bünyesine katılan Mutlu, ilk olarak Ankara Radyosu’nda çalıştı, ardından TRT Spor ekibinde görev yapmaya başladı. Kariyeri boyunca futbolun yanı sıra farklı spor branşlarında da mikrofon başına geçti.

Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi uluslararası spor organizasyonlarında görev alan Mutlu, yüzme başta olmak üzere yaklaşık 50 farklı branşta spikerlik yaptı. Deneyimli spiker, 2018 FIFA Dünya Kupası Finali’ni Levent Özçelik ile birlikte anlattı. Mutlu, KuPS Kuopio ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi mücadelesinde de anlatımı üstlenecek.

ETİKETLER
#TRT 1
#trabzonspor
#UEFA Konferans Ligi
#Hünkar Mutlu
#Kups Kuopio
#Spor
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