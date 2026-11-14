Kütahyaspor Ankaragücü saat kaçta, nereden izlenir?

Nesine 2. Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Kütahyaspor-MKE Ankaragücü maçı için geri sayım başladı. İki takım, lig mücadelesinde üç puan için sahaya çıkacak. Kütahya Dumlupınar Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati belli oldu. Peki, Kütahyaspor-Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve hakem kadrosu...

KÜTAHYASPOR ANKARAGÜCÜ SAAT KAÇTA?

Kütahyaspor ile MKE Ankaragücü arasındaki Nesine 2. Lig karşılaşması, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Kütahya Dumlupınar Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Erdem Temel düdük çalacak.

KÜTAHYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kütahyaspor-Ankaragücü karşılaşması Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, iki takım arasındaki mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek.

KÜTAHYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kütahyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasını hakem Erdem Temel yönetecek. Temel'in yardımcılıklarını Denizcan Şahin ve Refik Erim yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Lütfullah Aslan olacak.

Karşılaşmada gözlemci olarak Yusuf Yılmaz görev yapacak. TFF temsilcileri Özcan Yıldırım ve Mehmet Balıkçıoğlu olacak.

KÜTAHYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇ BİLGİLERİ