TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 23:51

Kuyt gidecek mi? Liverpool maçı sonrası Dirk Kuyt'tan açıklama geldi

Kuyt gidecek mi devam edecek mi son dakika haberleri gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek Avrupa arenasında uzun süredir beklediği galibiyete ulaştı. Sarı-lacivertliler, 18 yıl 7 ayı aşkın sürenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde yeniden kazanırken, karşılaşmada Mason Greenwood ve Archie Brown attıkları gollerle dikkat çekti. Özellikle Archie Brown'un 73. dakikada kaydettiği gol, Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında yeniden dengeyi sağlamasını sağladı. Mücadelenin ardından gözler yalnızca alınan tarihi galibiyete değil, teknik heyetteki değişime ve takımın başında görev yapan Dirk Kuyt'ın geleceğine de çevrildi. Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan Hollandalı çalıştırıcının Fenerbahçe'deki görevine ilişkin belirsizlik ise gündemdeki yerini koruyor. Kuyt gidecek mi, istifa mı etti? Kuyt’ın Emre Belözoğlu açıklaması gündem oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kuyt gidecek mi? Liverpool maçı sonrası Dirk Kuyt'tan açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 23:51

, 'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin güçlü ekiplerinden 'u 3-2 yenerek uzun yıllar sonra Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak 2 Nisan 2008 tarihinde Chelsea karşısında kazandığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından geçen 6 bin 790 günün sonunda yeniden üç puana ulaştı. Mason Greenwood ile Archie Brown'un golleriyle ön plana çıktığı karşılaşmanın ardından Fenerbahçe cephesinde teknik direktör değişikliği ve 'ın geleceği de merak konusu oldu. Liverpool karşılaşmasında takımın başında bulunan Kuyt'ın yeni teknik direktör hakkındaki açıklamaları da gündeme geldi. Kuyt gidecek mi, ayrılacak mı? Detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Kuyt gidecek mi? Liverpool maçı sonrası Dirk Kuyt'tan açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar sonra Liverpool'u 3-2 yenerek galibiyet sevinci yaşadı ve bu gelişmeyle birlikte teknik direktör değişikliği ve Dirk Kuyt'ın geleceği gündeme geldi.
Kuyt gidiyor mu gidecek mi, liverpool maçı sonrası gündem oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
Bu galibiyet, Fenerbahçe'nin 2 Nisan 2008'de Chelsea karşısında aldığı galibiyetin ardından geçen 6 bin 790 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği ilk üç puan oldu.
Karşılaşmada Fenerbahçe adına golleri Mason Greenwood ve Archie Brown kaydetti.
Fenerbahçe, play-off aşamasından itibaren oynadığı tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında kalesinde gol gördü.
Kuyt gitti mi? Liverpool maçında takımın başında teknik sorumlu olarak bulunan Dirk Kuyt, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'na başarılar diledi.
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki geleceği konusunda henüz netlik bulunmuyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

FENERBAHÇE LİVERPOOL'U DEVİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool, sarı-lacivertli ekibin sahasında karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Fenerbahçe, İngiliz temsilcisini 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde son galibiyetini 2007-2008 sezonunda alan sarı-lacivertliler, 2 Nisan 2008 tarihinde çeyrek finalde Chelsea'yi yenmişti. Liverpool karşısında alınan sonuçla birlikte Fenerbahçe, 18 yıl 7 ayı aşkın sürenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde yeniden galip geldi. Bu süreçte geçen 6 bin 790 günün ardından gelen galibiyet, kulübün Avrupa kupaları geçmişinde dikkat çeken sonuçlardan biri oldu.

Kuyt gidecek mi? Liverpool maçı sonrası Dirk Kuyt'tan açıklama geldi

Karşılaşmada Fenerbahçe adına gol atan isimlerden Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansını sürdürdü. İngiliz kanat oyuncusu, Slavia Prag maçının ardından Liverpool karşısında da rakip fileleri havalandırarak organizasyonda üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı. Sezona etkili bir başlangıç yapan Greenwood, daha önce eleme aşamalarında ve play-off karşılaşmasında da gol kaydetmişti. Liverpool mücadelesinde de skor katkısı sağlayan genç futbolcu, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.

Sarı-lacivertli ekibin bir diğer golcüsü ise İngiliz sol bek Archie Brown oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Olimpik Lyon karşısında ağları sarsan Brown, takımının lig aşamasına katılmasında önemli katkı sağlamıştı. Organizasyonun ilk haftasında Roma karşısında da gol atan 24 yaşındaki futbolcu, Liverpool maçında da sahneye çıktı. Mücadelenin 73. dakikasında kaydettiği golle takımına beraberliği getiren Brown, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 3'e yükseltti.

Kuyt gidecek mi? Liverpool maçı sonrası Dirk Kuyt'tan açıklama geldi

Fenerbahçe, Liverpool karşısında sahadan galibiyetle ayrılmasına rağmen savunmadaki bir istatistiği de değiştiremedi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasından itibaren oynadığı bütün karşılaşmalarda kalesinde gol gördü. İki play-off ve dört lig aşaması olmak üzere toplam altı maçta rakiplerine gol izni veren Fenerbahçe, Liverpool karşılaşmasında da kalesini gole kapatamadı. Buna rağmen İngiliz ekibi karşısında 3-2'lik galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, Avrupa'daki uzun galibiyet hasretini sona erdirdi.

KUYT GİDECEK Mİ?

Liverpool karşılaşmasında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu olarak Dirk Kuyt görev yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, mücadele öncesinde yaptığı açıklamada kulüp başkanına duyduğu güveni dile getirmiş ve alınacak kararların Fenerbahçe'nin yararına olacağına inandığını belirtmişti. Kuyt, maç öncesindeki değerlendirmesinde, "Başkanımıza çok büyük bir güvenim var. Alacağı karar ne olursa olsun kulüp için iyi olacağından eminim. Yarınki maça odaklanmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdi. Belözoğlu ile kısa bir süre konuşma fırsatı bulduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, yeni teknik direktörün kendisi için iyi bir arkadaş olduğunu belirtti. Kuyt, Emre Belözoğlu'nun kendisine başarı dileklerini ilettiğini aktarırken, Fenerbahçe'nin alacağı iyi sonucun kendisi açısından öncelikli olduğunu vurguladı.

Kuyt gidecek mi? Liverpool maçı sonrası Dirk Kuyt'tan açıklama geldi

Kuyt açıklamasında, "Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme fırsatım oldu. Çok iyi arkadaşımdır, sık görüşemiyorduk ama bana iyi şanslar diledi. Basın toplantısında da söylemiştim, benim için en önemlisi Fenerbahçe'nin iyi sonuç alması, sonrasında takımı Emre'ye iyi şekilde bırakmak. Emre'ye şahsen söyledim, buradan da söyleyeyim, ona iyi şanslar diliyorum" dedi.

Hollandalı çalıştırıcının bu sözleri, Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte teknik heyette yaşanan değişimin gündemdeki başlıklarından biri haline geldi. Kuyt'ın Fenerbahçe'deki görevine devam edip etmeyeceği konusunda ise henüz netlik bulunmuyor. Liverpool karşılaşmasında takımın başında bulunan deneyimli ismin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Emre Belözoğlu'na yönelik başarı dilekleri de açıklamalarında yer aldı.

Liverpool maçı sonrası "Emre Belözoğlu ile birlikte çalışacak mısınız?" sorusuna Dirk Kuyt: 

"Bu kulübü çok seviyorum. Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Her duruma hazırlıklıyım. Daha bu konuları konuşamadık. Her şeyden önemlisi Fenerbahçe, ben değilim." açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Liverpool
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Dirk Kuyt
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.