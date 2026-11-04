Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Liverpool'u 3-2 yenerek uzun yıllar sonra Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak 2 Nisan 2008 tarihinde Chelsea karşısında kazandığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından geçen 6 bin 790 günün sonunda yeniden üç puana ulaştı. Mason Greenwood ile Archie Brown'un golleriyle ön plana çıktığı karşılaşmanın ardından Fenerbahçe cephesinde teknik direktör değişikliği ve Dirk Kuyt'ın geleceği de merak konusu oldu. Liverpool karşılaşmasında takımın başında bulunan Kuyt'ın yeni teknik direktör Emre Belözoğlu hakkındaki açıklamaları da gündeme geldi. Kuyt gidecek mi, ayrılacak mı? Detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kuyt gidecek mi? Liverpool maçı sonrası Dirk Kuyt'tan açıklama geldi Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar sonra Liverpool'u 3-2 yenerek galibiyet sevinci yaşadı ve bu gelişmeyle birlikte teknik direktör değişikliği ve Dirk Kuyt'ın geleceği gündeme geldi. Kuyt gidiyor mu gidecek mi, liverpool maçı sonrası gündem oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Bu galibiyet, Fenerbahçe'nin 2 Nisan 2008'de Chelsea karşısında aldığı galibiyetin ardından geçen 6 bin 790 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği ilk üç puan oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe adına golleri Mason Greenwood ve Archie Brown kaydetti. Fenerbahçe, play-off aşamasından itibaren oynadığı tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında kalesinde gol gördü. Kuyt gitti mi? Liverpool maçında takımın başında teknik sorumlu olarak bulunan Dirk Kuyt, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'na başarılar diledi. Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki geleceği konusunda henüz netlik bulunmuyor.

FENERBAHÇE LİVERPOOL'U DEVİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool, sarı-lacivertli ekibin sahasında karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Fenerbahçe, İngiliz temsilcisini 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde son galibiyetini 2007-2008 sezonunda alan sarı-lacivertliler, 2 Nisan 2008 tarihinde çeyrek finalde Chelsea'yi yenmişti. Liverpool karşısında alınan sonuçla birlikte Fenerbahçe, 18 yıl 7 ayı aşkın sürenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde yeniden galip geldi. Bu süreçte geçen 6 bin 790 günün ardından gelen galibiyet, kulübün Avrupa kupaları geçmişinde dikkat çeken sonuçlardan biri oldu.

Karşılaşmada Fenerbahçe adına gol atan isimlerden Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansını sürdürdü. İngiliz kanat oyuncusu, Slavia Prag maçının ardından Liverpool karşısında da rakip fileleri havalandırarak organizasyonda üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı. Sezona etkili bir başlangıç yapan Greenwood, daha önce eleme aşamalarında ve play-off karşılaşmasında da gol kaydetmişti. Liverpool mücadelesinde de skor katkısı sağlayan genç futbolcu, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.

Sarı-lacivertli ekibin bir diğer golcüsü ise İngiliz sol bek Archie Brown oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Olimpik Lyon karşısında ağları sarsan Brown, takımının lig aşamasına katılmasında önemli katkı sağlamıştı. Organizasyonun ilk haftasında Roma karşısında da gol atan 24 yaşındaki futbolcu, Liverpool maçında da sahneye çıktı. Mücadelenin 73. dakikasında kaydettiği golle takımına beraberliği getiren Brown, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 3'e yükseltti.

Fenerbahçe, Liverpool karşısında sahadan galibiyetle ayrılmasına rağmen savunmadaki bir istatistiği de değiştiremedi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasından itibaren oynadığı bütün karşılaşmalarda kalesinde gol gördü. İki play-off ve dört lig aşaması olmak üzere toplam altı maçta rakiplerine gol izni veren Fenerbahçe, Liverpool karşılaşmasında da kalesini gole kapatamadı. Buna rağmen İngiliz ekibi karşısında 3-2'lik galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, Avrupa'daki uzun galibiyet hasretini sona erdirdi.

KUYT GİDECEK Mİ?

Liverpool karşılaşmasında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu olarak Dirk Kuyt görev yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, mücadele öncesinde yaptığı açıklamada kulüp başkanına duyduğu güveni dile getirmiş ve alınacak kararların Fenerbahçe'nin yararına olacağına inandığını belirtmişti. Kuyt, maç öncesindeki değerlendirmesinde, "Başkanımıza çok büyük bir güvenim var. Alacağı karar ne olursa olsun kulüp için iyi olacağından eminim. Yarınki maça odaklanmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdi. Belözoğlu ile kısa bir süre konuşma fırsatı bulduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, yeni teknik direktörün kendisi için iyi bir arkadaş olduğunu belirtti. Kuyt, Emre Belözoğlu'nun kendisine başarı dileklerini ilettiğini aktarırken, Fenerbahçe'nin alacağı iyi sonucun kendisi açısından öncelikli olduğunu vurguladı.

Kuyt açıklamasında, "Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme fırsatım oldu. Çok iyi arkadaşımdır, sık görüşemiyorduk ama bana iyi şanslar diledi. Basın toplantısında da söylemiştim, benim için en önemlisi Fenerbahçe'nin iyi sonuç alması, sonrasında takımı Emre'ye iyi şekilde bırakmak. Emre'ye şahsen söyledim, buradan da söyleyeyim, ona iyi şanslar diliyorum" dedi.

Hollandalı çalıştırıcının bu sözleri, Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte teknik heyette yaşanan değişimin gündemdeki başlıklarından biri haline geldi. Kuyt'ın Fenerbahçe'deki görevine devam edip etmeyeceği konusunda ise henüz netlik bulunmuyor. Liverpool karşılaşmasında takımın başında bulunan deneyimli ismin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Emre Belözoğlu'na yönelik başarı dilekleri de açıklamalarında yer aldı.

Liverpool maçı sonrası "Emre Belözoğlu ile birlikte çalışacak mısınız?" sorusuna Dirk Kuyt:

"Bu kulübü çok seviyorum. Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Her duruma hazırlıklıyım. Daha bu konuları konuşamadık. Her şeyden önemlisi Fenerbahçe, ben değilim." açıklamasında bulundu.