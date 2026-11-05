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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 18:29

Kuyt gitti mi, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Bugünkü antrenman fotoğraflarında yer almadı

Kuyt gitti ayrıldı mı gitti mi Fenerbahçe’den gündem oldu! Fenerbahçe'de Arca Çorum FK karşılaşmasının hazırlıkları başlarken, kulübün resmi hesabından paylaşılan antrenman fotoğrafları Dirk Kuyt hakkındaki soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli ekibin Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çalışmaya ilişkin görsellerde Hollandalı futbol adamının yer almaması, taraftarların dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada Kuyt'ın takımdan ayrılıp ayrılmadığına yönelik yorumlar yapılırken, deneyimli ismin Liverpool karşılaşmasının ardından Fenerbahçe'deki geleceği hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Kuyt Fenerbahçe’den ayrıldı mı, gitti mi? İşte Kuyt’ın açıklamaları ve detaylar…

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 TGRT Haber
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Kuyt gitti mi, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Bugünkü antrenman fotoğraflarında yer almadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 18:29

'de maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen son antrenmanın ardından yeniden gündemin merkezine yerleşti. Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabından yayımlanan çalışmaya ait fotoğraflarda Hollandalı futbol adamının bulunmaması, taraftarlar arasında ayrılık iddialarının konuşulmasına neden oldu. Teknik Direktör yönetiminde sürdürülen hazırlıkların yanı sıra Kuyt'ın karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme taşındı. Özellikle Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirten deneyimli ismin geleceğiyle ilgili sözleri, Çorum FK maçı öncesinde merak edilen konular arasında yer aldı. Kuyt gitti mi, neden yok? Ayrıntılar…

FENERBAHÇE ÇORUM FK MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe, 8 Kasım Pazar günü Çorum Şehir Stadyumu'nda Arca Çorum FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekip, maç öncesindeki ilk çalışmasını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında sahaya çıktı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, çabukluk ve koordinasyon egzersizleriyle devam etti.

Kuyt gitti mi, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Bugünkü antrenman fotoğraflarında yer almadı

Antrenmanın sonraki bölümünde pas çalışmaları gerçekleştirildi. Futbolcular, pas organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarda mücadele etti. Günün çalışması, bu bölümün tamamlanmasıyla sona erdi. Son oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan ve 60 dakika ve üzerinde forma giyen futbolcular ise diğer oyunculardan farklı bir program uyguladı. Söz konusu futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Kuyt gitti mi, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Bugünkü antrenman fotoğraflarında yer almadı

Fenerbahçe'nin resmi hesabından paylaşılan antrenman fotoğrafları ise Çorum FK maçı hazırlıklarının yanı sıra farklı bir konunun da gündeme gelmesine yol açtı. Paylaşılan görsellerde Dirk Kuyt'ın bulunmaması, sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Görsellerin ardından Hollandalı futbol adamının Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmadığına ilişkin yorumlar yapılmaya başlandı.

Kuyt gitti mi, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Bugünkü antrenman fotoğraflarında yer almadı

LİVERPOOL MAÇI SONRASI KUYT'IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk etti. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, rakibini 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak kulübede bulunan Dirk Kuyt, basın mensuplarının karşısına çıktı. Hollandalı futbol adamı, eski takımı Liverpool karşısında kazanılan galibiyetin kendisi açısından taşıdığı anlamı anlattı.

Liverpool geçmişine de değinen Kuyt, Fenerbahçe'nin kalbinde özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Sarı-lacivertli kulüpte teknik sorumlu olarak görev yapmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyleyen Hollandalı isim, bu fırsatı verdiği için başkana teşekkür etti. Liverpool'da geçirdiği yılların kendisine asla pes etmemeyi öğrettiğini anlatan Kuyt, karşılaşma öncesinde oyuncularına da inanç aşılamaya çalıştığını dile getirdi.

Kuyt gitti mi, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Bugünkü antrenman fotoğraflarında yer almadı

Kuyt, maç öncesinde futbolcularına yaptığı konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Bu akşam Fenerbahçe teknik sorumlusu olmak benim için büyük bir anlam ifade etti çünkü bu kulüp kalbimde çok özel bir yere sahip. Başkanımıza bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Liverpool da benim geçmişimde çok değerli; orada asla pes etmemeyi öğrendim. Yıllar önce İstanbul'da bir mucize olmuştu ve Liverpool 3-0'dan geri dönmüştü. Oyuncularıma 'Kimse inanmıyor ama ben inanıyorum, bir mucize yaratalım' dedim. Önce inanç gerekiyor, o zaman dünyanın en iyi takımlarını yenebiliyorsunuz."

Kuyt, açıklamalarında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile arasındaki ilişkiye de değindi. İkiliyle ilgili geçmişe dayanan güçlü bir dostluk bulunduğunu belirten Hollandalı isim, uzun süre birlikte oynadıklarını ve arkadaşlıklarının devam ettiğini söyledi. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından kendisiyle görüştüğünü anlatan Kuyt, sabah karşılaştıklarında birbirlerine sarıldıklarını ve Emre Belözoğlu'nu tebrik ettiğini aktardı.

Kuyt gitti mi, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Bugünkü antrenman fotoğraflarında yer almadı

Fenerbahçe'deki geleceği hakkında da konuşan Kuyt, kulüp ve Emre Belözoğlu uygun gördüğü sürece görevine devam etmek istediğini söyledi. Sarı-lacivertli kulübü çok sevdiğini ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Hollandalı futbol adamı, kendisinin takımda kalmasından daha önemli olan konunun Fenerbahçe için doğru kararın verilmesi olduğunu vurguladı. Kuyt, bu konuda başkana tamamen güvendiğini de sözlerine ekledi.

KUYT GİTTİ Mİ, AYRILDI MI?

Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı öncesinde yayımladığı antrenman fotoğraflarında Dirk Kuyt'ın yer almaması, Hollandalı futbol adamının geleceğiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda Kuyt'ın görülmemesi, taraftarların ayrılık ihtimalini gündeme taşımasına neden oldu. Mevcut bilgilerde Kuyt'ın Fenerbahçe'den ayrıldığına ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Hollandalı futbol adamının Liverpool karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar da bu süreçte yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıkça belirten Kuyt, kulüp yönetiminin ve Emre Belözoğlu'nun uygun görmesi halinde görevini sürdürmek istediğini ifade etmişti.

Kuyt'ın Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, antrenman fotoğraflarında yer almamasıyla başlayan ayrılık tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor.

ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Liverpool
#Dirk Kuyt
#Arca Çorum Fk
#Spor
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