Kyle Walker-Peters imzalıyor: Beşiktaş'a transferi iptal olmuştu!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Kyle Walker-Peters için West Ham United süreci başladı. İngiliz ekibiyle anlaşan Kyle Walker-Peters, Fabrizio Romano'nun haberine göre 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

TRANSFER DUYURULDU

Romano; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kyle Walker-Peters, West Ham'da sağlık kontrolünden geçti. Üç yıllık anlaşma resmen onaylandı. Sözleşme zaten Cuma gününden bu yana tamamlanmıştı." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN ÇEKİLMİŞTİ

Kyle Walker-Peters, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alıyordu. Siyah beyazlı kulüp, yaptığı resmi açıklamada oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiğini duyurmuştu! Akabinde ise futbolcunun gelişini sürekli ertelemesi ve ek süre talepleri, Beşiktaş'ın masadan kalkmasına sebep olmuştu.