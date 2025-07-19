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 | Burak Ayaydın

Kyle Walker-Peters imzalıyor: Beşiktaş'a transferi iptal olmuştu!

Kyle Walker-Peters'ın yeni adresi resmen duyuruldu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Kyle Walker-Peters, an itibarıyla Premier Lig'de kalmaya karar verdi.

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Kyle Walker-Peters imzalıyor: Beşiktaş'a transferi iptal olmuştu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 23:15

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki için West Ham United süreci başladı. İngiliz ekibiyle anlaşan Kyle Walker-Peters, Fabrizio Romano'nun haberine göre 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

TRANSFER DUYURULDU

Romano; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kyle Walker-Peters, West Ham'da sağlık kontrolünden geçti. Üç yıllık anlaşma resmen onaylandı. Sözleşme zaten Cuma gününden bu yana tamamlanmıştı." ifadelerini kullandı.

Kyle Walker-Peters imzalıyor: Beşiktaş'a transferi iptal olmuştu!

BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN ÇEKİLMİŞTİ

Kyle Walker-Peters, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alıyordu. Siyah beyazlı kulüp, yaptığı resmi açıklamada oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiğini duyurmuştu! Akabinde ise futbolcunun gelişini sürekli ertelemesi ve ek süre talepleri, Beşiktaş'ın masadan kalkmasına sebep olmuştu.

Kyle Walker-Peters imzalıyor: Beşiktaş'a transferi iptal olmuştu!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER SÜRECİ NASIL GİDİYOR?
Peters ile anlaşamayan Beşiktaş'ın, yakın zamanda sağ bek takviyesi yapacağı düşünülüyor.
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#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#Kyle Walker-peters
#Spor
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