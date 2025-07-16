Kyle Walker-Peters krizi! Beşiktaş açıkladı!

Dün transfere dair açıklama yapan Siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki oyuncunun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağını dile getirmişti.

Bugün ise kulüpten yapılan açıklamaya göre, prensip anlaşmasına vardığı profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelişinin ailevi nedenlerden dolayı ertelendiği belirtildi.