Kylian Mbappe'ye üçüncülük tesellisi: Fransa Almanya'yı mağlup etti!

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Almanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Kylian Mbappe'nin sahneye çıktığı maç, Fransa'nın zaferiyle sonuçlandı.
UEFA Uluslar Ligi'nin yarı final aşamasında kaybeden Almanya ve Fransa, üçüncülük mücadelesi için sahaya çıktı. Kylian Mbappe'nin 1 gol ve 1 asistle başrolde olduğu karşılaşma, Fransa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Almanya karşısında Mbappe (45) ve Olise (84) ile 2-0 galip gelen Fransa, turnuvayı 3. sırada tamamladı. Kylian Mbappe'nin adeta tek başına aldığı maç, Fransız yıldızın sezonu 52 gol/asist katkısıyla kapatmasını sağladı.
Almanya: Ter Stegen, Kimmich, Tah, Koch, Raum, Gross, Goretzka, Woltemade, Wirtz, Adeyemi, Füllkrug.
Fransa: Maignan, Gusto, Bade, Hernandez, Digne, Tchouameni, Rabiot, Muani, Cherki, Thuram, Mbappe.