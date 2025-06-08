Kylian Mbappe'ye üçüncülük tesellisi: Fransa Almanya'yı mağlup etti!

UEFA Uluslar Ligi'nin yarı final aşamasında kaybeden Almanya ve Fransa, üçüncülük mücadelesi için sahaya çıktı. Kylian Mbappe'nin 1 gol ve 1 asistle başrolde olduğu karşılaşma, Fransa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

FRANSA UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE ÜÇÜNCÜ OLDU

Almanya karşısında Mbappe (45) ve Olise (84) ile 2-0 galip gelen Fransa, turnuvayı 3. sırada tamamladı. Kylian Mbappe'nin adeta tek başına aldığı maç, Fransız yıldızın sezonu 52 gol/asist katkısıyla kapatmasını sağladı.

DEV MAÇIN İLK 11'LERİ

Almanya: Ter Stegen, Kimmich, Tah, Koch, Raum, Gross, Goretzka, Woltemade, Wirtz, Adeyemi, Füllkrug.

Fransa: Maignan, Gusto, Bade, Hernandez, Digne, Tchouameni, Rabiot, Muani, Cherki, Thuram, Mbappe.