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Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü Lamine Yamal oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Temmuz 2024 03:32 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 03:42
Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü Lamine Yamal oldu

İspanyol futbolcu Lamine Yamal, EURO 2024 yarı final maçında 16 yaş 338 günlükken Fransa'ya karşı gol atarak "Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu" unvanını aldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken forma giyerek turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, en genç golcü rekorunu da kırdı.

Şampiyonada yarı finale kadar etkili futbol oynamasına karşın gol sevinci yaşayamayan Yamal, Fransa müsabakasında fileleri havalandırarak organizasyonda ilk kez skoru değiştirmeyi de başardı.

Fransa ağlarını 16 yaş 362 günlükken havalandıran Yamal, rekoru elinde bulunduran İsviçreli Johan Vonlanthen'i (18 yıl, 141 gün) geride bıraktı.

Vonlanthen, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa maçında attığı golle rekoru ele geçirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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