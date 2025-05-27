Lamine Yamal imzayı attı!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal resmen imzayı attı. Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol yıldız, 2031'e kadar Katalan ekibinde kalacak.

Barcelona ve Lamine Yamal arasındaki sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Lamine Yamal'ın gelişiminden çok memnun olan Barcelona, uzun soluklu bir kontrat sürecini resmen tamamladı.

LAMINE YAMAL BARCELONA İLE DÜNYA FUTBOLUNA DAMGA VURDU

2024 Avrupa Şampiyonası ile birlikte kariyerini bambaşka bir noktaya çekmeye başlayan Lamine Yamal, bu sezon ise Barcelona'yla hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici performanslar gösterdi. Ayrıca bu süreçte Real Madrid maçlarında da ön plana çıkan Lamine Yamal, kulübüyle yeniden anlaşarak taraftarların da içini rahatlattı.

LAMINE YAMAL VE BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona ile bu sezon 55 maça çıkan Lamine Yamal, 18 gol ve 25 asistlik özel bir performans sergilemişti.