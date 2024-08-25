Lando Norris, F1'de sezonun ikinci galibiyetini elde etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 18:23 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 18:14
Formula 1 Hollanda Grand Prix'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı. Hollanda'daki son 3 yarışın galibi Max Verstappen ikinci, Charles Leclerc üçüncü oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. koşusu Hollanda'da yapıldı.
Sezona verilen yaz arasının ardından ilk yarış Hollanda Grand Prix'si, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lando Norris, Hollanda Grand Prix'sini ilk sırada bitirdi. Ev sahibi Max Verstappen ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise üçüncü oldu.
NORRIS'TEN İKİNCİ GALİBİYET
McLaren pilotu Lando Norris, Hollanda Grand Prix'sinin ardından bu sezonki ikinci yarış galibiyetini elde etti.
Norris, bu sezonki ilk galibiyetini Miami Grand Prix'sinde kazanmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com