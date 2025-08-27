Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Lausanne'den Beşiktaş'a gözdağı: Sürprizimiz olacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Beşiktaş Lausanne ile karşılaşacak. Lausanne’ın teknik direktörü Peter Zeidler maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Lausanne'den Beşiktaş'a gözdağı: Sürprizimiz olacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 19:29
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 19:29

Temsilcimiz yarın play-off turu rövanşında kritik maça çıkıyor. Teknik Direktörü Peter Zeidler, Beşiktaş’ın çok kuvvetli bir takım olduğunu ancak yarın sürpriz bir sonuç almak istediklerini söyledi. Başarılı file bekçisi Olivier Custodio ise ilk maçtaki 1-1’lik skoru bir avantaj olarak görmediğini belirtti.

UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında yarın Beşiktaş’a konuk olacak İsviçre ekibi Lausanne’ın teknik direktörü Peter Zeidler ve file bekçisi Olivier Custodio, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lausanne'den Beşiktaş'a gözdağı: Sürprizimiz olacak

"BİZİM İÇİN ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Tüpraş Stadyumu’ndan çok etkilendiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Zeidler, "Bundesliga statlarından bir farkı yok. Burada oynayacağımız için heyecanlıyız. Beşiktaş’ın gücü bize oranla farklı. Biz de iyi organize kulübüz. Bizim için zor bir maç olacak. Ama elimizden gelenin en iyisini yaparak, sürpriz bir sonuç almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Lausanne'den Beşiktaş'a gözdağı: Sürprizimiz olacak

"RAKİBİMİZ ÇOK İYİ VE KUVVETLİ"

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’ın çok kuvvetli bir takım olduğuna dikkat çekerek, "Buradaki statta bize göre üç kat fazla taraftar olacak. Biz iyi bir ambiyans sağladık. Tarihimizde ikinci kez stadımız ful çekmişti. Biz de ‘deli’ diyebileceğimiz bu ortamda başarılı olmaya geldik. Sistemin değişip değişmeyeceğini ben de bilmiyorum. Rakibimiz çok iyi ve kuvvetli de olsa ilk maç gösterdi ki Beşiktaş’a karşı şansımız varmış. Biz de bunu zorlayacağız" şeklinde konuştu.

Lausanne'den Beşiktaş'a gözdağı: Sürprizimiz olacak

OLİVİER CUSTODİO: "ŞANSLAR EŞİT"

Lausanne’ın 30 yaşındaki kalecisi Olivier Custodio ise ilk maçtaki 1-1’lik skoru avantaj olarak görmediğini belirterek, "Yarın maç 0-0’dan başlayacak. Şanslar eşit. Çok elektrikli bir ambiyans söz konusu. Avrupa’dan buna alışığız. Biz de kariyerimizde bu tür maçları bekleriz" cümlelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'tan savunmaya genç ve sağlam takviye! 3 yıllık sözleşme imzaladı
ETİKETLER
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#rövanş
#Lausanne
#Peter Zeidler
#Olivier Custodio
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.