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 | Burak Ayaydın

Lautaro Martinez'den Hakan Çalhanoğlu mesajı!

Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez arasındaki gerginlik son buldu. Arjantinli yıldız, Hakan Çalhanoğlu konusundaki samimiyetini göstermek için sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.

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Lautaro Martinez'den Hakan Çalhanoğlu mesajı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 20:18

Inter'de ve Lautaro Martinez süreci sona erdi. Milli yıldızın 'a ihtimali üzerine sert açıklamalar yapan Lautaro, Hakan'dan aldığı cevapla birlikte kendisini sıkıntılı bir süreçte bulmuştu.

LAUTARO MARTINEZ NE SÖYLEMİŞTİ?

"Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız."

Lautaro Martinez'den Hakan Çalhanoğlu mesajı!

İKİLİ YENİDEN BİR ARADA

Inter'in takım kaptanların olan iki yıldız, yaz kampında bir araya geldi. Lautaro Martinez, aralarındaki sorunun sona erdiğini göstermek adına sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Martinez, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte verdiği pozla takımdaki uyumun yeniden sağlandığını ilan etti.

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU AVRUPA'DA KİMLER İSTEMİŞTİ?
Yıldız orta sahayla Bayern Münih gibi devler de ilgilenmişti.
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#Lautaro Martinez
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