Lautaro Martinez'den Hakan Çalhanoğlu mesajı!

Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez süreci sona erdi. Milli yıldızın Galatasaray'a transfer ihtimali üzerine sert açıklamalar yapan Lautaro, Hakan'dan aldığı cevapla birlikte kendisini sıkıntılı bir süreçte bulmuştu.

LAUTARO MARTINEZ NE SÖYLEMİŞTİ?

"Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız."

İKİLİ YENİDEN BİR ARADA

Inter'in takım kaptanların olan iki yıldız, yaz kampında bir araya geldi. Lautaro Martinez, aralarındaki sorunun sona erdiğini göstermek adına sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Martinez, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte verdiği pozla takımdaki uyumun yeniden sağlandığını ilan etti.