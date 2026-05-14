Lazio Inter İtalya Kupası final maçı için geri sayım sona erdi. Serie A’da sezonu lig şampiyonu olarak bitiren Inter, İtalya Kupası’nı da kazanıp çifte kupayla sevincini artırmanın planlarını yaptı. Lazio ise hayal kırıklığıyla geçen sezonu kupayla tamamlamayı hedefledi. Bu sezon Serie A’da iki kez karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki iki mücadeleyi de Inter kazanmıştı. Peki Lazio-Inter İtalya Kupası final maçı kaç kaç sonuçlandı?

HABERİN ÖZETİ Lazio Inter maçı kaç kaç bitti kupayı hangi takım aldı? Hakan Çalhanoğlu İtalya Kupası finalinde oynadı mı? Inter, Lazio'yu 2-0 mağlup ederek İtalya Kupası'nı kazandı. Inter, Lazio'yu 2-0 yenerek İtalya Kupası'nı kazandı. Inter, kupayı 10. kez müzesine götürdü. Golleri Adam Marusic (kendi kalesine) ve Lautaro Martinez attı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle oynamadı. Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 3. kez İtalya Kupası'nı kazandı.

LAZİO INTER İTALYA KUPASI FİNAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Roma Olimpiyat Stadı’nda yaklaşık 70 bin futbolseverin tribünden takip ettiği karşılaşmayı hakem Marco Guida yönetti.

Mücadeleye iki ekip de kontrollü başlarken, Inter 14. dakikada Laziolu Adam Marusic’in kornerden gelen topu ters bir vuruşla kendi ağlarına göndermesi sonucu 1-0 öne geçti.

Inter, 35. dakikada farkı ikiye yükseltti. Denzel Dumfries’in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı ortada arka direkte uygun pozisyonda bulunan Lautaro Martinez, yaptığı vuruşla skoru 2-0’a taşıdı.

İlk devre, Inter’in 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Lazio-Inter İtalya Kupası final karşılaşması 2-0 tamamlandı. Kupanın sahibi Inter oldu.

Mavi-siyahlı ekip, bugünkü galibiyetle birlikte tarihinde 10. kez İtalya Kupası’nı kazanmayı başardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İTALYA KUPASI FİNALİNDE OYNADI MI?

Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sonrası riske edilmediği için finalde oynamadı.

İtalya’da 2017 yılından beri kariyerini sürdüren ve 2021’den itibaren Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da takımının bu zaferiyle mavi-siyahlı ekipte 3. kez İtalya Kupası mutluluğu yaşadı.

Çalhanoğlu, daha önce 2021-2022 ile 2022-2023 sezonlarında da İtalya Kupası zaferi elde etmişti.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu’nun Inter formasıyla kazandığı kupa sayısı da 8’e çıktı.

Diğer taraftan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter’in bu sezon hem Serie A şampiyonluğunu hem de İtalya Kupası’nı kazanmasıyla 2025-26 sezonunu çifte kupayla tamamladı.