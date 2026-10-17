Leao neden oyundan çıktı? Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da Rafael Leao sakatlık yaşadı. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren Portekizli futbolcu, kısa süre sonra değişiklikle kenara alındı. Leao'nun yerine oyuna dahil olan Deniz Gül ise karşılaşmanın son bölümünde attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Yaşanan gelişmenin ardından gözler yıldız futbolcunun sağlık durumuna çevrildi. Peki, Rafael Leao neden oyundan çıktı? Leao, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

RAFAEL LEAO NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Rafael Leao, 61. dakikada Leroy Sane'nin yerine oyuna girdi. Ancak Portekizli futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 77. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Leao'nun kenara gelmesinin ardından Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'nin oyuncunun yanına gitmesi dikkat çekti. beIN Sports'un aktardığı bilgilere göre, Yener İnce'nin uyarısının ardından oyuncu değişikliğine gidildi.

Leao'nun yerine genç santrfor Deniz Gül oyuna dahil oldu.

RAFAEL LEAO'NUN YERİNE GİREN DENİZ GÜL GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında aradığı golü 88. dakikada buldu. Rafael Leao'nun yerine oyuna giren Deniz Gül, ceza sahasında yakaladığı fırsatı değerlendirerek takımını öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Böylece Deniz Gül, oyuna sonradan dahil olduğu maçta Galatasaray'a üç puanı kazandıran isim oldu.

RAFAEL LEAO FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Rafael Leao'nun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği henüz kesinleşmedi. Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlık nedeniyle oyundan çıkan futbolcunun durumu, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Portekizli yıldızın sakatlığının boyutu ve sahalara ne zaman dönebileceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadan derbide oynayıp oynayamayacağına ilişkin kesin bir değerlendirme yapılamıyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kritik mücadele öncesinde Leao'dan gelecek sağlık haberlerini bekliyor.

RAFAEL LEAO KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Gençlerbirliği karşılaşması, Rafael Leao açısından farklı bir istatistikle de öne çıktı. Kariyerinde daha önce 10 kez oyuna sonradan dahil olan Portekizli futbolcu, ilk kez yedek kulübesinden girdikten sonra aynı maçta yeniden oyundan alındı.

Leao'nun sakatlığı nedeniyle yaşanan bu değişikliğin ardından oyuncunun iyileşme süreci ve derbiye yetişip yetişemeyeceği gündemdeki yerini koruyor.