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 | Onur Kaya

LeBron James tarih yazdı ama yetmedi! Minnesota, Lakers karşısında seride öne geçti

NBA play-off'larında Minnesota Timberwolves, sahasında Los Angeles Lakers'ı 116-104 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Lakers'ın yıldızı LeBron James'in tarihe geçen performansı ise galibiyete yetmedi.

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LeBron James tarih yazdı ama yetmedi! Minnesota, Lakers karşısında seride öne geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 10:44

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larına 3 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves ile Los Angeles Lakers, Target Center'da Batı Konferansı 1. tur üçüncü maçında karşı karşıya geldi.

MCDANİELS VE EDWARDS SIRTLADI

İlk yarıyı Lakers 58-54 önde kapattı. Ancak Jaden McDaniels'ın 30 sayı ve 5 ribaunt, Anthony Edwards'ın da 29 sayı, 8'er ribaunt ve asistle oynadığı mücadelede Timberwolves, rakibini 116-104 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

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LEBRON JAMES TARİHE GEÇTİ

Konuk ekip Lakers'ın 40 yaşındaki tecrübeli yıldızı LeBron James 38 sayı kaydederek bir NBA play-off maçında 35'in üzerinde sayı atan en yaşlı oyuncu oldu.

LeBron James tarih yazdı ama yetmedi! Minnesota, Lakers karşısında seride öne geçti

NBA'DA GECENİN SONUÇLARI

  • Orlando Magic-Boston Celtics: 95-93 (1-2)
  • Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 117-101 (1-2)
  • Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 116-104 (2-1)

Sıkça Sorulan Sorular

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers 4. maçı ne zaman?
Dört galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı serinin dördüncü maçı 27 Nisan Pazar günü oynanacak. Minnesota'nın evindeki mücadele saat 22.30'da başlayacak.
ETİKETLER
#Basketbol
#Spor
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