LeBron James tarih yazdı ama yetmedi! Minnesota, Lakers karşısında seride öne geçti

NBA play-off'larında Minnesota Timberwolves, sahasında Los Angeles Lakers'ı 116-104 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Lakers'ın yıldızı LeBron James'in tarihe geçen performansı ise galibiyete yetmedi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larına 3 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves ile Los Angeles Lakers, Target Center'da Batı Konferansı 1. tur üçüncü maçında karşı karşıya geldi.

MCDANİELS VE EDWARDS SIRTLADI

İlk yarıyı Lakers 58-54 önde kapattı. Ancak Jaden McDaniels'ın 30 sayı ve 5 ribaunt, Anthony Edwards'ın da 29 sayı, 8'er ribaunt ve asistle oynadığı mücadelede Timberwolves, rakibini 116-104 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

LEBRON JAMES TARİHE GEÇTİ

Konuk ekip Lakers'ın 40 yaşındaki tecrübeli yıldızı LeBron James 38 sayı kaydederek bir NBA play-off maçında 35'in üzerinde sayı atan en yaşlı oyuncu oldu.

NBA'DA GECENİN SONUÇLARI

Orlando Magic-Boston Celtics: 95-93 (1-2)

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 117-101 (1-2)

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 116-104 (2-1)