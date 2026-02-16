Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Editor
 Erdem Avsar

Levent Şahin kimdir nereli? Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin sonrası yeni dönem

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Teknik Direktör Metin Diyadin ile tek taraflı olarak sözleşmenin feshettiğini duyurdu. Diyadin sonrası, takımı Levent Şahin’in çalıştıracağı öğrenilirken, tecrübeli çalıştırıcının hayatı ve çalıştırdığı takımlar araştırma konusu oldu.

Levent Şahin kimdir nereli? Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin sonrası yeni dönem
Haber Merkezi
16.02.2026
11:24
16.02.2026
11:31

, Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü ile anlaşmaya vardı.

Başkent ekibi, Diyadin’in ardından deneyimli çalıştırıcı Levent Şahin ile prensip anlaşmasına vardı.

Levent Şahin; Fatih Terim, Abdullah Avcı, Ümit Özat, Jürgen Röber ve Samet Aybaba gibi isimlerin teknik ekiplerinde yer almasıyla büyük tecrübe edinmişti.

Levent Şahin kimdir nereli? Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin sonrası yeni dönem

LEVENT ŞAHİN KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Levent Şahin, 20 Eylül 1973’te Balıkesir’de dünyaya geldi.

52 yaşında olan tecrübeli çalıştırıcı, antrenörlük kariyerine 2000’li yılların başında başladı.

Levent Şahin kimdir nereli? Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin sonrası yeni dönem

LEVENT ŞAHİN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Şahin, 2016-2017 sezonunda Adanaspor’da teknik direktörlük görevinde bulundu.

Şahin, 2018-2021 yılları arasında Galatasaray’da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Daha sonra 2022-2023 sezonunda İskenderunspor’da takımın başında sahaya çıktı.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’da da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Levent Şahin, Bursaspor, Ankaraspor, Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor gibi kulüplerde de görev aldı.

