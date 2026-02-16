Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa…En çok kupa kazanan takımlar belli oldu: Listede tam 13 kulüp var

Türk futbolunda yer alan takımlar her sezon kupa kaldırmak için mücadele ediyor. Milyonluk transferlerle desteklenen kadrolar, Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa için büyük bir çaba sarf ederken, sezon sonunda tek bir takım hedefine ulaşmış oluyor. Bu kapsamda 40 yıl içinde en çok kupa kazanan takımlar listesinde sadece 13 kulübün adı var…