Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa…En çok kupa kazanan takımlar belli oldu: Listede tam 13 kulüp var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türk futbolunda yer alan takımlar her sezon kupa kaldırmak için mücadele ediyor. Milyonluk transferlerle desteklenen kadrolar, Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa için büyük bir çaba sarf ederken, sezon sonunda tek bir takım hedefine ulaşmış oluyor. Bu kapsamda 40 yıl içinde en çok kupa kazanan takımlar listesinde sadece 13 kulübün adı var…
Bugün Süper Lig’de 18 futbol takımı bulunuyor. Aynı zamanda 1. Lig’de yarışan takım sayısı ise 20. İkinci ve Üçüncü Lig’deki takımlarla Türkiye’de yer alan futbol takımlarının sayısı 150’yi geçerken, son 40 yılda kupa kazanan takım sayısı 13 ile sınırlı. Peki, en çok kupa kazanan takım hangisi? İşte cevabı…
13-Sivasspor: 1 (Türkiye Kupası)
12-Sakaryaspor: 1 (Türkiye Kupası)
11-Kayserispor: 1 (Türkiye Kupası)
10-Konyaspor: 2 (Türkiye Kupası ve Süper Kupa)
9-Akhisar: 2 (Türkiye Kupası ve Süper Kupa)
8-Kocaelispor: 2 (Türkiye Kupası)
7-Gençlerbirliği: 2 (Türkiye Kupası)
6-Başakşehir: 1 (Süper Lig)
5-Bursaspor: 2 (Süper Lig ve Türkiye Kupası)
4-Trabzonspor: 11 (1 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa)
3-Fenerbahçe: 16 (8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa)
2-Beşiktaş: 28 (10 Süper Lig, 10 Türkiye Kupası, 8 Süper Kupa)
1-Galatasaray: 43 (19 Süper Lig, 11 Türkiye Kupası, 13 Süper Kupa)