Lionel Messi Barcelona ile futbola veda edecek! İnter Miami ile masaya oturulacak

La Masia ürünü olarak Barcelona'da tarih yazan Lionel Messi, futbola başladığı yere geri dönecek. Halihazırda Amerika'da İnter Miami forması giyen Arjantinli süper yıldız için ilk temaslar sezon sonunda atılması bekleniyor.

Kariyerine MLS'te devam eden Lionel Messi için ortaya atılan transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Barcelona'da Messi'nin yeniden takıma kazandırılması yönünde karar çıktığı belirtildi. Katalan devinin, Arjantinli yıldız için hamle yapacağı zamana dair de öngörüde bulunuldu.

BARCELONA TEKRAR HAREKETE GEÇİYOR

Arjantin medyasında yer alan habere göre, Barcelona yönetimi, Lionel Messi'nin tekrar takıma kazandırılması konusunda karara vardı. Altyapısından yetiştiği Barcelona'nın formasını 21 yıl terleten Messi için 2026 Dünya Kupası'nın ardından düğmeye basılacağı belirtildi.

YENİ STADYUMUN İLK TRANSFERİ OLACAK

Katalan devinin yenilenen Camp Nou'nun açılışında 37 yaşındaki futbolcuyu görmek istediği ve Messi'yi geri getirmek için her yolun deneneceği ifade edildi.

BARCELONA KARNESİ

Lionel Messi, altyapısından A takıma kadar çıktığı Barcelona ile 770 maça çıkarken 669 gol attı ve 229 asiste imza attı.