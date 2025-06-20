Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Lionel Messi Porto'yu yıktı: Inter Miami'den muhteşem geri dönüş!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter Miami ile Porto karşılaştı. Lionel Messi'li Inter Miami, etkileyici bir geri dönüşle galip gelen taraf oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Lionel Messi Porto'yu yıktı: Inter Miami'den muhteşem geri dönüş!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 00:41
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 00:41

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Porto, Inter Miami karşısında Samu'nun penaltı golüyle 8. dakikada 1-0 öne geçti. Akabinde ise Amerika ekibi, ikinci yarıdaki geri dönüşüyle birlikte heyecanlı maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Lionel Messi Porto'yu yıktı: Inter Miami'den muhteşem geri dönüş!

LIONEL MESSI GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

İlk maçlarında berabere kalan ABD ve Portekiz temsilcilerinin mücadelesini Inter Miami 2-1 kazandı. Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan maçta Inter Miami'nin gollerini 47. dakikada Telasco Segovia, 54. dakikada ise Lionel Messi attı. Amerika temsilcisi, galibiyetle birlikte 4 puana yükseldi.

https://x.com/FIFACWC/status/1935805180668526823

GRUBUN DİĞER MAÇINDA PALMERIAS KAZANDI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nun diğer maçında Palmerias, Al Ahli karşısında 2-0 galip geldi.

https://x.com/FIFACWC/status/1935772703677726845

Sıkça Sorulan Sorular

İLK DEFA YAPILAN TURNUVA KAÇ YILDA BİR GERÇEKLEŞECEK?
Organizasyonun, 4 yılda 1 kez yapılması planlanıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic transferi gerçekleşiyor: Resmi süreç başladı!
Mario Lemina'ya güle güle: Galatasaray'da sürpriz transfer!
ETİKETLER
#porto
#lionel messi
#Inter Miami
#Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.