Lionel Messi Porto'yu yıktı: Inter Miami'den muhteşem geri dönüş!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter Miami ile Porto karşılaştı. Lionel Messi'li Inter Miami, etkileyici bir geri dönüşle galip gelen taraf oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Porto, Inter Miami karşısında Samu'nun penaltı golüyle 8. dakikada 1-0 öne geçti. Akabinde ise Amerika ekibi, ikinci yarıdaki geri dönüşüyle birlikte heyecanlı maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
İlk maçlarında berabere kalan ABD ve Portekiz temsilcilerinin mücadelesini Inter Miami 2-1 kazandı. Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan maçta Inter Miami'nin gollerini 47. dakikada Telasco Segovia, 54. dakikada ise Lionel Messi attı. Amerika temsilcisi, galibiyetle birlikte 4 puana yükseldi.
https://x.com/FIFACWC/status/1935805180668526823
FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nun diğer maçında Palmerias, Al Ahli karşısında 2-0 galip geldi.
https://x.com/FIFACWC/status/1935772703677726845