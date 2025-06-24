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 | Hüseyin Bahcivan

Livakovic güle güle! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi bu hafta sonu İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de ilk transfer gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da radarında olan file bekçisi Illan Meslier'i, Livakovic yerine kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransız kalecinin bu hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Livakovic güle güle! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi bu hafta sonu İstanbul'a geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 12:05

Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile yollarını ayıracağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Livakovic'in ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerin yeni kalecisinin kim olacağı belli oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da radarında olan Fransız file bekçisini kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Livakovic güle güle! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi bu hafta sonu İstanbul'a geliyor

FENERBAHÇE'DE İLK TRANSFER GERÇEKLEŞİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Championship ekiplerinden Leeds United'ın kalecisi Illan Meslier ile her konuda anlaşma sağladı. File bekçisinin bu hafta sonu İstanbul'a geleceği iddia edildi.

GALATASARAY İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından Galatasaray'da kaleci arayışları başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda Meslier, Galatasaray transferi ile de gündeme gelmişti. Ancak Fenerbahçe transferde bir adım öne çıktı.

Livakovic güle güle! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi bu hafta sonu İstanbul'a geliyor

ILLAN MESLİER İSTATİSTİKLERİ, BONSERVİS BEDELİ

Meslier bu sezon Leeds United ile Championship'te toplam 39 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 21'înde kalesini gole kapatan file bekçisi sezon boyunca sadece 27 gol yedi.

Transfermarkt'ın 27 Mayıs 2025 tarihinde yenilenen verilerine göre Meslier'in 16 milyon Euro bonservis bedeli bulunuyor.

Meslier'in kariyeri boyunca oynadığı takımlar ise şöyle:

  • Lorient B
  • Lorient U19
  • Lorient
  • Leeds United
Livakovic güle güle! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi bu hafta sonu İstanbul'a geliyor

ILLAN MESLİER NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi Meslier iddialara göre 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'a gelecek. Konuyla ilgili sarı-lacivertliler tarafından ise yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

ETİKETLER
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#Leeds United
#Spor
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