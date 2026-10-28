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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 21:08

Liverpool Chelsea hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Canlı yayınlanacak

Liverpool Chelsea maçı canlı kanalda yayınlanacak. Liverpool ile Chelsea, İngiltere Lig Kupası 2026-2027 sezonu dördüncü turunda Anfield’da karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak mücadelede iki Premier Lig ekibi, çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. Tek maç üzerinden oynanacak eleme karşılaşmasında hakem Darren England görev yapacak. Mücadelede 90 dakikanın eşitlikle tamamlanması halinde uzatma dakikalarına geçilmeyecek ve tur atlayan takım doğrudan penaltı atışlarıyla belirlenecek. Liverpool, son dönemde aldığı galibiyetlerle kupadaki yolculuğunu sürdürmek isterken Chelsea, hafta sonunda Tottenham karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Anfield’da sahaya çıkacak. Liverpool - Chelsea nerede izlenir? Liverpool Chelsea hangi kanalda olduğu açıklandı.

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Editor
 TGRT Haber
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Liverpool Chelsea hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Canlı yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 21:08

İngiltere Lig Kupası’nda ile arasındaki dördüncü tur mücadelesi için geri sayım başladı. Anfield’da oynanacak karşılaşmada iki ekip de çeyrek final bileti almak için mücadele edecek. Liverpool, Tottenham’ı 3-1 mağlup ederek geçtiği önceki turun ardından kupa serüvenine devam etmek istiyor. Chelsea ise hafta sonunda Tottenham karşısında aldığı 0-2’lik yenilginin ardından Liverpool deplasmanında tur mücadelesi verecek. Teknik direktörler Andoni Iraola ve Xabi Alonso’nun karşılaşmada tercih edeceği kadrolar, sakat ve cezalı oyuncuların durumu ile muhtemel 11’ler maç öncesinde gündemin başlıca başlıklarını oluşturuyor. Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte Liverpool Chelsea canlı maç yayını detayları…

LİVERPOOL SAHASINDA CHELSEA'Yİ KONUK EDİYOR

İngiltere Lig Kupası 2026-2027 sezonunun dördüncü turunda Liverpool, Chelsea’yi Anfield’da ağırlayacak. Bu akşam Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak mücadele, iki takım açısından da kupada yoluna devam edebilmek için önem taşıyor. Tek maçlı eleme formatında oynanacak karşılaşmanın ardından kazanan taraf çeyrek finale yükselecek. Mücadelenin normal süresinde eşitlik bozulmazsa uzatma dakikaları oynanmayacak ve turu geçen takım penaltı atışları sonucunda belli olacak. Karşılaşmanın hakemi Darren England olarak açıklandı.

Liverpool Chelsea hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Canlı yayınlanacak

Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, sezona dalgalı bir başlangıç yaptıktan sonra son dönemde aldığı galibiyetlerle formunu yükseltti. Kırmızılar, bir önceki turda Tottenham’ı 3-1 yenerek son 16 turuna kalmıştı. Liverpool’da kupa karşılaşması öncesinde kadro tercihleri ve oyuncuların fiziksel durumları önem taşıyor. Iraola’nın kupa maçlarında rotasyona gideceğini ve buna rağmen rekabetçi bir kadroyla sahaya çıkacağını belirttiği aktarılıyor. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Hugo Ekitike, Conor Bradley, Jeremie Frimpong ve Giovanni Leoni’nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Liverpool Chelsea hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Canlı yayınlanacak

Chelsea ise Xabi Alonso yönetiminde Liverpool deplasmanına çıkacak. Daha önce Liverpool forması giyen Alonso, bu kez Anfield’da rakip takımın teknik direktörü olarak görev yapacak. Londra ekibi, hafta sonunda Premier Lig’de Tottenham’a 0-2 mağlup oldu. Chelsea’de Cole Palmer, Tottenham karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor. Joao Pedro’nun uyluk sakatlığı sebebiyle birkaç hafta sahalardan uzak kalması beklenirken kaleci Emiliano Martínez çene kırığı, Reece James ise diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Jamie Gittens da sakat oyuncular arasında bulunuyor.

Liverpool Chelsea hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Canlı yayınlanacak

LİVERPOOL CHELSEA HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Chelsea arasındaki İngiltere Lig Kupası dördüncü tur karşılaşması, Türkiye’de platformundan canlı yayınlanacak. Dijital abonelik üzerinden erişilebilen platform, internet bağlantısıyla farklı uyumlu cihazlarda kullanılabiliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus’ın uygulaması veya internet sitesi üzerinden yayına erişebilecek. Smart TV ve desteklenen diğer cihazlar da platformun kullanım seçenekleri arasında yer alıyor. Yayın, uydu üzerinden alınan geleneksel bir televizyon kanalı veya dekoder aracılığıyla değil, dijital platform üzerinden izlenebilecek.

Liverpool - Chelsea maçı yayın bilgileri

Yayın bilgisiAyrıntı
Türkiye yayın platformuS Sport Plus
Yayın türüDijital yayın
Erişim seçenekleriUygulama, internet sitesi, Smart TV ve uyumlu cihazlar
İngiltere yayın kanallarıITV1 ve Sky Sports Main Event
Maç başlangıcı23.00 (TSİ)

İngiltere’deki yayın seçenekleri arasında ITV1 ve Sky Sports Main Event bulunuyor.

Liverpool Chelsea maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Sky Go

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1

Brezilya: ESPN

Danimarka: TV2 Play

Fransa: beIN SPORTS 1

Hollanda: Viaplay Netherlands

Liverpool Chelsea hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Canlı yayınlanacak

LİVERPOOL - CHELSEA MAÇ KADROSU

Liverpool - Chelsea maç kadrosu muhtemel 11’ler şöyledir:

Liverpool: Mamardashvili, Araujo, Jacquet, Gomez, Kerkez, Nyoni, Mac Allister, Ngumoha, McConnell, Gakpo, Koumas

Chelsea: Penders, Gusto, Fofana, Colwill, Palestra, Caicedo, Lavia, Barco, Estevao, Welbeck, Rogers

Karşılaşma öncesinde takımların eksikleri

Takım

Oyuncular

Durum

Liverpool

Hugo Ekitike, Conor Bradley, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni

Uzun süreli sakatlık

Liverpool

Dominik Szoboszlai, Victor Muñoz

Durumu belirsiz

Liverpool

Florian Wirtz

Oynaması bekleniyor

Chelsea

Cole Palmer

Cezalı

Chelsea

Joao Pedro

Uyluk sakatlığı

Chelsea

Emiliano Martínez

Çene kırığı

Chelsea

Reece James

Diz sakatlığı

Chelsea

Jamie Gittens

Sakat

ETİKETLER
#Liverpool
#Chelsea
#s sport plus
#Anfield
#İngiltere Lig Kupası
#Spor
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