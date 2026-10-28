Liverpool Chelsea hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Canlı yayınlanacak

İngiltere Lig Kupası’nda Liverpool ile Chelsea arasındaki dördüncü tur mücadelesi için geri sayım başladı. Anfield’da oynanacak karşılaşmada iki ekip de çeyrek final bileti almak için mücadele edecek. Liverpool, Tottenham’ı 3-1 mağlup ederek geçtiği önceki turun ardından kupa serüvenine devam etmek istiyor. Chelsea ise hafta sonunda Tottenham karşısında aldığı 0-2’lik yenilginin ardından Liverpool deplasmanında tur mücadelesi verecek. Teknik direktörler Andoni Iraola ve Xabi Alonso’nun karşılaşmada tercih edeceği kadrolar, sakat ve cezalı oyuncuların durumu ile muhtemel 11’ler maç öncesinde gündemin başlıca başlıklarını oluşturuyor. Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte Liverpool Chelsea canlı maç yayını detayları…

LİVERPOOL SAHASINDA CHELSEA'Yİ KONUK EDİYOR

İngiltere Lig Kupası 2026-2027 sezonunun dördüncü turunda Liverpool, Chelsea’yi Anfield’da ağırlayacak. Bu akşam Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak mücadele, iki takım açısından da kupada yoluna devam edebilmek için önem taşıyor. Tek maçlı eleme formatında oynanacak karşılaşmanın ardından kazanan taraf çeyrek finale yükselecek. Mücadelenin normal süresinde eşitlik bozulmazsa uzatma dakikaları oynanmayacak ve turu geçen takım penaltı atışları sonucunda belli olacak. Karşılaşmanın hakemi Darren England olarak açıklandı.

Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, sezona dalgalı bir başlangıç yaptıktan sonra son dönemde aldığı galibiyetlerle formunu yükseltti. Kırmızılar, bir önceki turda Tottenham’ı 3-1 yenerek son 16 turuna kalmıştı. Liverpool’da kupa karşılaşması öncesinde kadro tercihleri ve oyuncuların fiziksel durumları önem taşıyor. Iraola’nın kupa maçlarında rotasyona gideceğini ve buna rağmen rekabetçi bir kadroyla sahaya çıkacağını belirttiği aktarılıyor. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Hugo Ekitike, Conor Bradley, Jeremie Frimpong ve Giovanni Leoni’nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Chelsea ise Xabi Alonso yönetiminde Liverpool deplasmanına çıkacak. Daha önce Liverpool forması giyen Alonso, bu kez Anfield’da rakip takımın teknik direktörü olarak görev yapacak. Londra ekibi, hafta sonunda Premier Lig’de Tottenham’a 0-2 mağlup oldu. Chelsea’de Cole Palmer, Tottenham karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor. Joao Pedro’nun uyluk sakatlığı sebebiyle birkaç hafta sahalardan uzak kalması beklenirken kaleci Emiliano Martínez çene kırığı, Reece James ise diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Jamie Gittens da sakat oyuncular arasında bulunuyor.

LİVERPOOL CHELSEA HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Chelsea arasındaki İngiltere Lig Kupası dördüncü tur karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Dijital abonelik üzerinden erişilebilen platform, internet bağlantısıyla farklı uyumlu cihazlarda kullanılabiliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus’ın uygulaması veya internet sitesi üzerinden yayına erişebilecek. Smart TV ve desteklenen diğer cihazlar da platformun kullanım seçenekleri arasında yer alıyor. Yayın, uydu üzerinden alınan geleneksel bir televizyon kanalı veya dekoder aracılığıyla değil, dijital platform üzerinden izlenebilecek.

Liverpool - Chelsea maçı yayın bilgileri

Yayın bilgisi Ayrıntı Türkiye yayın platformu S Sport Plus Yayın türü Dijital yayın Erişim seçenekleri Uygulama, internet sitesi, Smart TV ve uyumlu cihazlar İngiltere yayın kanalları ITV1 ve Sky Sports Main Event Maç başlangıcı 23.00 (TSİ)

İngiltere’deki yayın seçenekleri arasında ITV1 ve Sky Sports Main Event bulunuyor.

Liverpool Chelsea maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Sky Go

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1

Brezilya: ESPN

Danimarka: TV2 Play

Fransa: beIN SPORTS 1

Hollanda: Viaplay Netherlands

LİVERPOOL - CHELSEA MAÇ KADROSU

Liverpool - Chelsea maç kadrosu muhtemel 11’ler şöyledir:

Liverpool: Mamardashvili, Araujo, Jacquet, Gomez, Kerkez, Nyoni, Mac Allister, Ngumoha, McConnell, Gakpo, Koumas

Chelsea: Penders, Gusto, Fofana, Colwill, Palestra, Caicedo, Lavia, Barco, Estevao, Welbeck, Rogers

Karşılaşma öncesinde takımların eksikleri