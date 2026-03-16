Liverpool Galatasaray maçı ne zaman? Liverpool Galatasaray muhtemel 11 belli oldu

Liverpool GS maçı ne zaman belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray ile Liverpool arasındaki rövanş karşılaşması, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda çeyrek final biletini belirleyecek mücadelelerden biri olacak. İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmada sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip avantajı elinde bulundururken, İngiliz temsilcisi kendi sahasında turu çevirmeye çalışacak. Liverpool Galatasaray maçı ne zaman? İşte Liverpool Galatasaray maçı tarihi…

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 21:53

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasında son 16 turu rövanş maçları oynanmaya hazırlanıyor. İstanbul’da alınan sonucun ardından gözler İngiltere’de oynanacak kritik mücadeleye çevrildi.

İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki son 16 turu ilk karşılaşması 10 Mart 2026 tarihinde İstanbul’da oynandı. RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, Mario Lemina’nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve rövanş öncesinde avantaj elde etti.

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz tur için önemli bir skor elde etmiş oldu. İki takım bu sezon daha önce de karşı karşıya gelirken, Galatasaray İstanbul’daki mücadelede rakibine üstünlük kurarak eşleşmenin ilk ayağını önde tamamladı.

LİVERPOOL GALATASARAY BERABERE BİTERSE NE OLUR, GS NASIL TUR ATLAR?

İki takım arasındaki rövanş karşılaşmasında beraberlik çıkması halinde turu geçen taraf Galatasaray olacak. İlk maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, eşitlik durumunda toplam skorda üstün kalacağı için çeyrek finale yükselecek.

Karşılaşmanın normal süresinde Liverpool’un 1-0 kazanması halinde ise eşitlik oluşacak ve mücadele uzatmalara gidecek. Deplasman golü kuralı uygulanmadığı için farkın açılmaması halinde uzatma dakikaları ve gerekirse penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

LİVERPOOL GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool ile Galatasaray arasındaki rövanş karşılaşması 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele İngiltere’deki Anfield Stadı’nda yapılacak.

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye’de 23.00 olacak. Mücadele Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak, ayrıca Tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.

LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın rövanş karşılaşmasına şu muhtemel kadro ile çıkması bekleniyor:

Uğurcan, Lemina, Abdülkerim, Sacha Boey, Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Lang, Gabriel Sara ve Osimhen.

Liverpool’un muhtemel 11’i ise şu şekilde:

G. Mamardashvili, M. Kerkez, V. Van Dijk, I. Konate, J. Gomez, A. Mac Allister, R. Gravenberch, D. Szoboszlai, F. Wirtz, M. Salah ve H. Ekitike.

