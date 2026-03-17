Liverpool Galatasaray muhtemel 11 ve maç kadrosu!

Liverpool - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11 belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanş öncesi avantajlı konumda bulunuyor. Anfield’da oynanacak karşılaşmada alınacak sonuç, çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek. Temsilcimiz galibiyet ya da beraberlik halinde tur atlayacak, Liverpool’un tek farklı galibiyetinde ise mücadele uzatmalara taşınacak. Liverpool GS muhtemel 11, maç kadrosu kimler var? İşte Liverpool Galatasaray muhtemel 11’ler…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 21:46

, UEFA son 16 turu rövanşında İngiltere’de kritik bir sınava çıkacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçtan elde ettiği avantajı koruyarak turu geçen taraf olmak istiyor. İşte Liverpool Galatasaray

LİVERPOOL - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile Liverpool, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 3 galibiyet elde ederken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı ve İngiliz temsilcisi 1 kez kazandı. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılırken, bu sezon hem lig aşamasında hem de son 16 turunun ilk maçında sahadan 1-0’lık skorlarla üstün ayrıldı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 340 karşılaşmada mücadele etti. Bu maçlarda 121 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 128 mağlubiyet yaşarken 90 mücadelede eşitlik bozulmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi formatında ise 133 maça çıkan temsilcimiz, 34 galibiyet elde etti ve 67 kez sahadan mağlup ayrıldı. Liverpool ise Türk takımlarına karşı oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı; son 3 karşılaşmada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

LİVERPOOL GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool ile Galatasaray, Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. İngiltere’deki Anfield Stadyumu’nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca mücadele, Tabii platformu üzerinden de internet bağlantısı aracılığıyla takip edilebilecek.

LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray’da rövanş öncesinde savunmada önemli bir eksik bulunuyor. İlk maçta sarı kart gören Davinson Sanchez, cezalı duruma düştüğü için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner UEFA listesinde yer almadıkları için kadroda bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde, takımın tur atlaması durumunda çeyrek final ilk maçında görev alamayacak. Teknik Direktör Okan Buruk da kart sınırında yer alıyor.

LİVERPOOL GALATASARAY MUHTEMEL 11

Liverpool Galatasaray maç kadrosu muhtemel 11’ler şöyledir:

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Singo, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen

