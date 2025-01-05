Liverpool kalecisi Marcelo Pitaluga'ya veda etmeye hazırlanıyor!

05 Ocak 2025 22:42 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 00:13

Premier Lig takımı Liverpool, kaleci Marcelo Pitaluga ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Pitaluga istediği süreyi burada bulamayınca ülkesinin takımı Fluminense'ye dönmeye yakın.

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Brezilyalı GeGlobo'nun haberine göre, Liverpool​'un yıldızı Marcelo Pitaluga, çocukluk takımı Fluminense​'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Brezilyalı filebekçisi, 2020 yılında Kırmızılılara katıldı ve daha sonra Macclesfield'a kiralandı. Burada takımın 2022/23 Kuzey Premier Ligi Birinci Batı Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu.

Daha sonra İrlanda Ligi Premier Lig takımı St. Patrick's Athletic FC ve İskoç kulübü Livingston FC'ye yapılan kiralamalar ise pek verimli olmadı.

Kırmızılıların kalecisi Alisson Becker, 2018'de kulübe katıldığından beri Liverpool için bir vazgeçilmez parça olmuştu. 32 yaşındaki oyuncunun sakatlanmasının ardından Caoimhín Kelleher onun yokluğunda öne çıktı.

Liverpool'un yakın zamanda Gürcistanlı kaleci Giorgi Mamardashvili'yi transfer etmesi ve Vítězslav Jaroš'un da bu sezon Kırmızılar adına ilk kez forma giymesi göz önüne alındığında, Pitaluga'nın kulüpte forma giyme şansı bundan sonra pek de yüksek gözükmüyor.

Pitaluga'nın çocukluğunun geçtiği takıma geri dönme isteği, Liverpool'dan Fluminense'ye transferi için yapılan görüşmelerde etkili oldu.

GeGlobo, kalecinin Brezilya​ kulübüne bedelsiz transfer edileceğini bildirdi. Fluminense, oyuncunun haklarının %60'ına sahip olacakken, Liverpool %40'ını elinde tutacak.