Editor
 Erdem Avsar

Liverpool maçında Galatasaray taraftarı yok mu olmayacak mı? CAS kararını verdi

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda salı günü sahasında Liverpool’u ağırlayacak Galatasaray’ın deplasman cezasına ilişkin kararını açıkladı. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Juventus karşılaşmasının ardından UEFA tarafından deplasmanda bir maç seyircisiz oynama cezası verilen Galatasaray’ın, Liverpool deplasmanı için uygulanan taraftar yasağına dair yürütmenin durdurulması talebi CAS tarafından geri çevrildi. Peki, Liverpool maçında Galatasaray taraftarı yer almayacak mı?

Liverpool maçında Galatasaray taraftarı yok mu olmayacak mı? CAS kararını verdi
25 Şubat 2026 tarihinde deplasmanda Juventus’a karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan taraftar olayları sebebiyle UEFA Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı kulübe 40.000 euro para cezası ve sonraki deplasman karşılaşmasında seyircisiz oynama yaptırımı uygulanmasına hükmetmişti. Galatasaray ise bu karara karşı UEFA Tahkim Kurulu nezdinde itiraz başvurusunda bulunmuştu. Juventus deplasmanında yaşanan hadiseler nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verilen seyirci yasağına ilişkin yapılan itiraz, CAS tarafından reddedildi.

Liverpool maçında Galatasaray taraftarı yok mu olmayacak mı? CAS kararını verdi

LİVERPOOL MAÇINDA GALATASARAY TARAFTARI YOK MU?

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool deplasmanı için getirilen seyirci yasağına yönelik yürütmeyi durdurma talebiyle CAS’a başvurmuştu. Galatasaray’a Liverpool karşılaşması öncesinde CAS’tan olumsuz yanıt geldi. UEFA’nın, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray’ın Juventus ile deplasmanda oynadığı mücadelede yaşanan olaylar gerekçesiyle verdiği seyirci yasağına yönelik itiraz CAS tarafından kabul edilmedi. Bu kararla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool deplasmanında taraftar desteğinden mahrum kalacak.

Liverpool maçında Galatasaray taraftarı yok mu olmayacak mı? CAS kararını verdi

CEZA NEDEN GELDİ, NE YAŞANMIŞTI?

Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden temsilcimiz Galatasaray, yarın akşam sahasında İngiliz devi Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, Play-Off Turu’nda Juventus’u elediği süreçte İtalya’da oynanan karşılaşmada İtalyan polisi ile sarı-kırmızılı taraftarlar arasında çeşitli olaylar meydana gelmişti. UEFA da Galatasaray’a meşale yakılması, sahaya atılan yabancı maddeler ve tribün kaynaklı olaylar nedeniyle deplasmanda bir maç seyircisiz oynama cezası uygulamıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise basın toplantısında bu konuya ilişkin olarak; "Ceza adil değil. Polisler de taraftarımıza nasıl davrandı, bu da çok önemli. Rövanşta taraftarımızın yanımızda olması güzel olur. Çok güzel bir stadyum Anfield. Ben futbolcu olarak yaşamıştım. Taraftarımızın da tribünde yer almasını istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

#Spor
#Spor
