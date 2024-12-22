Tgrt Haber
Haberler>Spor>Liverpool Tottenham'ı 6-3 mağlup etti! Salah rekor kırdı

Liverpool Tottenham'ı 6-3 mağlup etti! Salah rekor kırdı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Aralık 2024 23:42 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 23:43
Liverpool Tottenham&#039;ı 6-3 mağlup etti! Salah rekor kırdı

Premier Lig’in 17. haftasında Tottenham ve Liverpool kozlarını paylaştı. Liverpool mücadeleyi 6-3 kazandı. Salah, Thierry Henry'i geride bıraktı.

İngiltere Premier Lig'de liderlik yarışı için Liverpool, Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Liverpool, bol gollü mücadelede 6-3 galip geldi. Karşılaşmada 2 gol ve 2 asistle mücadele eden Mısırlı yıldız Muhammed Salah maçın adamı oldu. 

Öte yandan Liverpool, 39 puanla lig liderliğine devam ederken 1 maçı eksik olan ve puan tablosunda en yakın rakibi Chelsea'yle arasında 4 puan fark oluştu. 

Salah's stunner completes turnaround as Liverpool go top

SALAH'TAN YENİ REKOR

Muhammed Salah, İngiltere Premier Lig tarihinde en çok gol katkısı yapan yabancı oyuncu oldu. Mısırlı yıldız 252 gol katkısıyla Arsenal'in efsanesi Thierry Henry'nin rekorunu kırarak geride bıraktı. 

Thierry Henry'nin rekoru 249 gol katkısında ikinci sıraya düştü. 

Thierry Henry - Oyuncu profili | Transfermarkt

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...