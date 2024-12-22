Liverpool Tottenham'ı 6-3 mağlup etti! Salah rekor kırdı

22 Aralık 2024 23:42 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 23:43

Premier Lig’in 17. haftasında Tottenham ve Liverpool kozlarını paylaştı. Liverpool mücadeleyi 6-3 kazandı. Salah, Thierry Henry'i geride bıraktı.

İngiltere Premier Lig'de liderlik yarışı için Liverpool, Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Liverpool, bol gollü mücadelede 6-3 galip geldi. Karşılaşmada 2 gol ve 2 asistle mücadele eden Mısırlı yıldız Muhammed Salah maçın adamı oldu.

Öte yandan Liverpool, 39 puanla lig liderliğine devam ederken 1 maçı eksik olan ve puan tablosunda en yakın rakibi Chelsea'yle arasında 4 puan fark oluştu.

SALAH'TAN YENİ REKOR

Muhammed Salah, İngiltere Premier Lig tarihinde en çok gol katkısı yapan yabancı oyuncu oldu. Mısırlı yıldız 252 gol katkısıyla Arsenal'in efsanesi Thierry Henry'nin rekorunu kırarak geride bıraktı.

Thierry Henry'nin rekoru 249 gol katkısında ikinci sıraya düştü.