Liverpool'dan Alexander Isak transferi için dev bonservis!

Liverpool, sansasyonel bir transfer sezonu geçiriyor. Geçtiğimiz haftalarda 125 milyon Euro bedelle Florian Wirtz'i transfer eden İngiliz devi, şimdi de Alexander Isak için gözünü kararttı.

LIVERPOOL'DA 150 MİLYON EUROLUK ALEXANDER ISAK TRANSFERİ

Premier Lig'in son şampiyonu, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Halihazırda uzun zamandır Alexander Isak ile ilgilenen Liverpool, dev transfer için 150 milyon Euro civarında bonservis ödemeye hazırlanıyor ve Newcastle United'ın teklifi kabul etmesini bekliyor.

ALEXANDER ISAK AYRILMAK İSTİYOR

Newcastle United hikâyesini bitirmesi gerektiğine inanan Alexander Isak, bir üst seviye için Liverpool'a transfer olmak ve kupalar kazanmak istiyor. Esasen ise İsveçli golcü, Newcastle yönetimine ayrılmak istediğini iletmişti.

ALEXANDER ISAK VE NEWCASTLE UNITED PERFORMANSI

Siyah beyazlı takımdaki kariyeri boyunca 109 maça çıkan Alexander Isak, 62 gol ve 11 asistlik harika bir katkı sunmuştu.