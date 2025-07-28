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Editor
 | Burak Ayaydın

Liverpool'dan Alexander Isak transferi için dev bonservis!

Liverpool'da Alexander Isak ısrarı devam ediyor. Newcastle United ile pazarlıklara başlayan Liverpool, Fabrizio Romano'nun haberine göre Alexander Isak için 150 milyon Euro civarında bir yatırım gerçekleştirecek.

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Liverpool'dan Alexander Isak transferi için dev bonservis!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 22:30

, sansasyonel bir transfer sezonu geçiriyor. Geçtiğimiz haftalarda 125 milyon Euro bedelle Florian Wirtz'i transfer eden İngiliz devi, şimdi de Alexander Isak için gözünü kararttı.

Liverpool'dan Alexander Isak transferi için dev bonservis!

LIVERPOOL'DA 150 MİLYON EUROLUK ALEXANDER ISAK TRANSFERİ

Premier Lig'in son şampiyonu, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Halihazırda uzun zamandır Alexander Isak ile ilgilenen Liverpool, dev transfer için 150 milyon Euro civarında bonservis ödemeye hazırlanıyor ve 'ın teklifi kabul etmesini bekliyor.

Liverpool'dan Alexander Isak transferi için dev bonservis!

ALEXANDER ISAK AYRILMAK İSTİYOR

Newcastle United hikâyesini bitirmesi gerektiğine inanan Alexander Isak, bir üst seviye için Liverpool'a transfer olmak ve kupalar kazanmak istiyor. Esasen ise İsveçli golcü, Newcastle yönetimine ayrılmak istediğini iletmişti.

Liverpool'dan Alexander Isak transferi için dev bonservis!

ALEXANDER ISAK VE NEWCASTLE UNITED PERFORMANSI

Siyah beyazlı takımdaki kariyeri boyunca 109 maça çıkan Alexander Isak, 62 gol ve 11 asistlik harika bir katkı sunmuştu.

Liverpool'dan Alexander Isak transferi için dev bonservis!

Sıkça Sorulan Sorular

NEWCASTLE UNITED YILDIZ İSMİ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Premier Lig temsilcisi, Alexander Isak için Real Sociedad'a 70 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
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ETİKETLER
#Newcastle United
#Newcastle United
#Transfer Haberleri
#Liverpool
#Liverpool
#Alexander Isak
#Spor
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