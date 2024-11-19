Lucas Torreira için Boca Juniors devrede!

19 Kasım 2024 21:00 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 21:18

Arjantin Ligi takımlarından Boca Juniors, Galatasaray'ın Uruguaylı ön liberosu Lucas Torreira'nın peşinde.

Galatasaray​'ın Uruguaylı ön libero futbolcusu Lucas Torreira​ için Arjantin Ligi takımlarından Boca Juniors​'un devrede olduğu iddia edildi. Bu transferde kulüp başkanı Roman Riquelme'nin ısrarcı olduğu kaydedildi.

HEDEF OCAK AYI

'Strikers futbol' adlı internet sitesinde yer alan haberde Boca Juniors'ın, Torreira'yı istediği iddia edildi. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, ocak ayındaki rolleri şimdiden belirledi ve Boca'da sadece gelenler değil gidenler de olacak. Boca'nın başkanı ve ikonu 2025 Kulüpler Dünya Kupası için mümkün olan en iyi kadroyu oluşturmaya çalışacak ve bu yüzden Boca için tartışmasız olabilecek bir isme işaret etti.

RİQUELME ÇOK İSTEKLİ

Riquelme'nin gelecek yıl için kadrosuna katmak istediği oyuncu, Uruguay Millî Takımı'nın anahtar oyuncularından biri olan ve şu anda Galatasaray'da bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira. Torreira her zaman Boca için oynama arzusunu dile getirdi ve Juan Roman Riquelme'nin bunu gerçekleştirmesi başarılı bir pazarlığa bağlı olacak.