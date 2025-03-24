Lucas Torreira ile anlaşma tamam! Galatasaraylı yıldızın transferi resmen duyuruldu

Galatasaray'ın Uruguaylı ön liberosu Lucas Torreira için flaş bir iddia ortaya atıldı. 29 yaşındaki orta sahanın, sezon sonunda Galatasaray'dan kesinkes ayrılacağı ve sürpriz bir imza atacağı duyuruldu. Ayrıca Lucas Torreira için geçtiğimiz günlerde de 'Boca Juniors'ta oynamak istiyor' denmişti, işte kritik detaylar.

Galatasaray'da Lucas Torreira ile yollar ayrılıyor. Uruguay basını; sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Lucas Torreira için Boca Juniors ve Milan ihtimallerini duyurarak, Galatasaray'ın da kritik süreçle ilgili flaş bir karar aldığını iddia etti.

GALATASARAY'DA LUCAS TORREIRA TRANSFERİNE ONAY ÇIKTI

Son dönemde yaşadığı özel hayatıyla gündeme gelen ve eleştiri oklarının hedefinde olan Lucas Torreira, an itibarıyla ayrılık kararını netleştirdi. Halihazırda sözleşmesindeki son seneye de giren oyuncudan bonservis elde etmek isteyen Galatasaray da Lucas Torreira için ayrılığın önünü açtı ve menajerlere kararını bildirdi! Süreçten hareketle Boca Juniors ilgisi yine duyurulurken, ayrıca da Milan'dan bahsedildi ve İtalyan ekibinin Torreira için bonservis ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Son olarak da Uruguaylı yıldızın, şimdiden Boca ile söz kestiği ve Galatasaray defterini net şekilde kapattığı açıklandı.

LUCAS TORREIRA İÇİN BOJA JUNIORS AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Boca Juniors'ın eski futbolcusu Sergio Martinez, "“Torreira gelmek için can atıyor, açıkçası her zaman Boca Juniors'ın radarında. Ancak, Boca’ya gelmek için fedakârlık da yapmak zorunda! Avrupa’da gerçekten çok yüksek maaş alıyor. Buna karşın kulüp de (Boca) çok fazla para vermeli. İki taraf orta yolu bulunca, transfer hızlıca bitebilir.” demişti.

URUGUAYLI ÖN LİBERONUN PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Torreira, 3272 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 7 asistlik katkı sağladı.