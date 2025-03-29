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 | Eyüp Ensar Yeşil

Luccas Claro Eyüpspor ile nikah tazeledi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli savunma oyuncusu Luccas Claro ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Luccas Claro Eyüpspor ile nikah tazeledi!
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 20:05

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli stoper Luccas Claro ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayarak kadrosunu korudu.

İKAS EYÜPSPOR’DA KADER BİRLİĞİ

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sözleşme uzatma töreninde yaptığı açıklamada, Luccas Claro’nun kulüp için çok önemli bir isim olduğunu vurgulayarak, “Luccas bizim sadece futbolcumuz değil, aynı zamanda takım kaptanlarımızdan biri. Üç yıldır kulübümüze büyük katkılar sağladı. Şampiyonluk yaşadı ve Süper Lig’deki başarımızda önemli bir pay sahibi oldu. Daha önce sözlü olarak anlaştığımız sözleşme uzatma kararını bugün resmiyete döktük. Luccas ile bir kader birlikteliğimiz var ve Eyüpspor’u birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.

Eyüpspor, Luccas Claro'yu kadrosuna kattı - Fanatik Gazetesi Futbol Haberleri - Spor

LUCCAS CLARO: "TARİHİN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

İmza töreninde konuşan Brezilyalı stoper Luccas Claro ise, Eyüpspor’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Burada bir tarih yazılıyor ve bu tarihin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bana güvenen Başkanlarımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız’a, Teknik Direktörümüz Arda Turan’a ve tüm Eyüpspor ailesine teşekkür ediyorum. İki yıl daha bu formayı giyeceğim için heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Eyüpspor, Luccas Claro ile sözleşme uzattı! - Eyüpspor - Spor Haberleri

SEZON KARNESİ

​Eyüpspor'un deneyimli stoperi Luccas Claro, 2024/2025 Süper Lig sezonunda takımın önemli bir parçası olarak ligde 26 maçta forma giymiş ve toplamda 2.283 dakika sahada kaldı. Brezilyalı stoper gol katkısı veremedi.

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