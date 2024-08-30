Lugano hocası Torti'den itiraf: Bu statta oynamak Fenerbahçe stadından daha zor

30 Ağustos 2024 01:11 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 01:14

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti, Beşiktaş'a kaybettikleri rövanş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Torti "Bu statta oynamak Fenerbahçe stadından çok daha zor. Bu seyirci önünde, bu atmosferde kulübede oyuncularla iletişim kurmak bile çok zor. Dolayısıyla buradaki atmosferi ayırmak istiyorum"

5-1 skorla Beşiktaş'a yenilen FC Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti, Beşiktaş'ın kaliteli bir takım olduğunu kendilerine gösterdiğini ve turu geçen olduğunu vurgulayarak tebrik etti.

BEŞİKTAŞ'IN OYUNCULARINI ÖVDÜ

Torti takımın oyuncu kalitesini de değerlendirerek “Gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Her zaman yüksek performans gösterebilmek kolay değil. İlk maçta bunu yapabildik fakat bugün yapamadık. Immobile ve Rafa Silva gibi oyuncular oyunun seyrini bir anda değiştirebilecek kalitede. Bugün hak eden takım Beşiktaş’tı. Turu geçtikleri için tebrik ediyorum. Biz yolumuza UEFA Konferans Ligi’nde devam edeceğiz. O turnuvada da sabırım belli bir seviyede olacağız” şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE KIYASLAMASI YAPTI

Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin oynadığı futbolu kıyaslayan İsviçreli teknik direktör, “Beşiktaş’ta hız ve geçiş futbolunda iyi işler yapabiliyor. Fenerbahçe ise tecrübeli oyuncularla oyununu ileriye götürmeye çalışıyor. Şu anki Beşiktaş’ın özellikle hız ve oyun içerisindeki geçişleri daha iyi görünüyor” açıklamalarında bulundu.