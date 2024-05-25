Luka Doncic son saniyede attı, Dallas avantajı kaptı

25 May 2024 14:13 - Güncelleme : 25 May 2024 14:15

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finali çok çekişmeli geçiyor. Dallas Mavericks, deplasmanda Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geldi.

Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in maçın bitimine 3 saniye kala attığı üç sayılık basketle Timberwolves'u 109-108 yendi. Dallas bu skorla birlikte seride durumu 2-0'a getirdi.

LUKA SAHA PARLADI

Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, 13 asist, 10 ribaunt ile "Triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Takım arkadaşı Kyrie Irving ise 20 sayı attı.

Timberwolves'ta Naz Reid'in 23 sayı ve Anthony Edwards'ın 21 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.