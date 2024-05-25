Luka Doncic son saniyede attı, Dallas avantajı kaptı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 May 2024 14:13 - Güncelleme : 25 May 2024 14:15
NBA Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, Luka Doncic son saniyede attığı basketle deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 109-108 yendi. Seride 2-0 öne geçen Dallas, büyük bir avantaj elde etmiş oldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finali çok çekişmeli geçiyor. Dallas Mavericks, deplasmanda Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geldi.
Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in maçın bitimine 3 saniye kala attığı üç sayılık basketle Timberwolves'u 109-108 yendi. Dallas bu skorla birlikte seride durumu 2-0'a getirdi.
LUKA SAHA PARLADI
Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, 13 asist, 10 ribaunt ile "Triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Takım arkadaşı Kyrie Irving ise 20 sayı attı.
Timberwolves'ta Naz Reid'in 23 sayı ve Anthony Edwards'ın 21 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı