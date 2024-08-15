Luka Modric Arda Güler'i ikna etti! Veliahtı olan genç yıldıza el uzattı
UEFA Süper Kupa maçında Atalanta'yı 2-0'la geçen Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler ile Luka Modric'in görüntüsü futbol severlerin dikkatini çekti. Karşılaşmaya 88. dakikada giren Arda Güler'in karşılaşma sonrası kupa ile fotoğraf çekilmek istememesi üzerine tecrübeli futbolcu Luka Modric devreye girdi. İşte o anlar...
Geride bıraktığımız sezon Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Real Madrid ile Avrupa Ligi’nin galibi Atalanta, UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaştı. Milli yıldızımız Arda Güler'in de süre aldığı Narodowy Stadı'ndaki maçı İspanya devi kazandı.
Real Madrid formasıyla 13 ayda 4. kupasını alan Arda Güler'in maç sonundaki görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı. Maç sonunda Süper Kupa ile Real Madridli futbolcular hatıra fotoğrafı çekinirken Arda Güler kupadan uzak kalmayı tercih etti.
ARDA GÜLER'İ LUKA MODRIC İKNA ETTİ
Tribünden taraftarların çektiği videoda Arda Güler'in kupa ile fotoğraf çekinmek istemediği gözlemlendi. Güler'in çekingen halini fark eden yıldız futbolcu Luka Modric, ikna çabasına girdi. Güler'e elini uzatan Modric, uzun uğraşlar sonucunda hedefine ulaşırken ikili kupa ile objektiflere poz verdi. O anlar sosyal medyada viral oldu.