Luka Modric Arda Güler'i ikna etti! Veliahtı olan genç yıldıza el uzattı

15 Ağustos 2024 22:22 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 22:28

Dünyanın en heyecan verici 20 genç futbolcusu belli oldu! Arda Güler sıralamasıyla gururlandırdı

Dünyanın en heyecan verici 20 genç futbolcusu belli oldu! Arda Güler sıralamasıyla gururlandırdı

Real Madrid idmanında dikkat çeken sözler! Kylian Mbappe'den Arda Güler'e: "Beni çok şaşırttın"

Real Madrid idmanında dikkat çeken sözler! Kylian Mbappe'den Arda Güler'e: "Beni çok şaşırttın"

Jose Mourinho transferde gözünü kararttı: Arda Güler ile birlikte Real Madrid'in bir yıldızına daha kanca attı!

Jose Mourinho transferde gözünü kararttı: Arda Güler ile birlikte Real Madrid'in bir yıldızına daha kanca attı!

Geride bıraktığımız sezon Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Real Madrid ile Avrupa Ligi’nin galibi Atalanta, UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaştı. Milli yıldızımız Arda Güler'in de süre aldığı Narodowy Stadı'ndaki maçı İspanya devi kazandı.

Real Madrid formasıyla 13 ayda 4. kupasını alan Arda Güler'in maç sonundaki görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı. Maç sonunda Süper Kupa ile Real Madridli futbolcular hatıra fotoğrafı çekinirken Arda Güler kupadan uzak kalmayı tercih etti.

ARDA GÜLER'İ LUKA MODRIC İKNA ETTİ

Tribünden taraftarların çektiği videoda Arda Güler'in kupa ile fotoğraf çekinmek istemediği gözlemlendi. Güler'in çekingen halini fark eden yıldız futbolcu Luka Modric, ikna çabasına girdi. Güler'e elini uzatan Modric, uzun uğraşlar sonucunda hedefine ulaşırken ikili kupa ile objektiflere poz verdi. O anlar sosyal medyada viral oldu.