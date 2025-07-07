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 | Burak Ayaydın

Luka Modric'in yeni takımı belli oldu!

Luka Modric için Real Madrid sonrasındaki süreç netleşti. Hırvat orta saha, Ağustos itibarıyla İtalya'da forma giymeye başlayacak.

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Luka Modric'in yeni takımı belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 18:02

kariyerine 'da devam edecek. İtalyan ekibi 'ın yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, Modric'in ağustos ayında takıma katılacağını açıkladı.

ALLEGRI'DEN MILAN İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Allegri; 39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun gelecek ay kadroya katılacağını belirterek, Modric için 'olağanüstü bir oyuncu' ifadesini kullandı. 57 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ayrıca zengin bir orta saha grubuna sahip olduğu aktararak, "Orta sahada onun yanı sıra; Samuele Ricci, Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana, Warren Bondo ve Yunus Musah gibi isimler olacak. Harika futbolcular, üçlü olarak oynayacağız ve onları bireysel özelliklerine göre seçeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Luka Modric'in yeni takımı belli oldu!

LUKA MODRIC VE REAL MADRID KARİYERİ

2012'de İngiliz kulübü Tottenham'dan 'e olan Hırvat futbolcu; İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 4 İspanya La Liga şampiyonluğu kazandı.

Sıkça Sorulan Sorular

LUKA MODRIC REAL MADRID İLE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 596 maçta 43 gol attı.
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#Spor
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