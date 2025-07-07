Luka Modric'in yeni takımı belli oldu!

Luka Modric kariyerine Serie A'da devam edecek. İtalyan ekibi Milan'ın yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, Modric'in ağustos ayında takıma katılacağını açıkladı.

ALLEGRI'DEN MILAN İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Allegri; 39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun gelecek ay kadroya katılacağını belirterek, Modric için 'olağanüstü bir oyuncu' ifadesini kullandı. 57 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ayrıca zengin bir orta saha grubuna sahip olduğu aktararak, "Orta sahada onun yanı sıra; Samuele Ricci, Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana, Warren Bondo ve Yunus Musah gibi isimler olacak. Harika futbolcular, üçlü olarak oynayacağız ve onları bireysel özelliklerine göre seçeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

LUKA MODRIC VE REAL MADRID KARİYERİ

2012'de İngiliz kulübü Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu; İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 4 İspanya La Liga şampiyonluğu kazandı.