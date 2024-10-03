Lyon'un Beşiktaş fobisi! Maç öncesi kötü haber geldi
UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş evinde Frankfurt ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip üçüncü maçında Fransa ekibi Lyon ile karşılaşacak. Lyon maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber geldi.
UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ikinci maçında Alman ekibi Frankfurt’u ağırlıyor. Beşiktaş - Frankfurt karşılaşmasını İskoç hakem John Beaton yönetecek. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak maç 22.00’da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip Frankfurt maçı sonrası 24 Ekim'de Fransa ekibi Lyon ile karşılaşacak. Lyon maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber geldi.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI İÇİN KARAR
Fransa kaynaklı RMC Sport'ta yer alan haberde; Fransa Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi, Beşiktaş'a deplasman yasağı verdiğini açıkladı. Karara göre Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanacak olan Lyon maçında tribündeki yerini alamayacak.
Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede Beşiktaşlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.
OLAYLAR ÇIKMIŞTI
Beşiktaş'ın 2016-17 yıllarında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta taraftar arasında olay çıkmış ve müsabakanın başlama süresi 45 dakika gecikmişti.