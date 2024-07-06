Maç sırasında kalp krizi geçiren Ahmed Refaat'tan acı haber geldi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 15:58 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 16:23
Modern Future FC forması giyen Ahmed Refaat bundan tam 4 ay önce maç sırasında kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Refaat'tan acı haber geldi.
Mısır Ligi'nin 13. hafta maçında Al Ittihad ve Modern Future FC arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarında, Modern Future FC oyuncusu Ahmed Refaat kalp krizi geçirerek yere yığılmıştı.
31 YAŞINDAK HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Geçen 4 ay boyunca iyileşmek için mücadele eden 31 yaşındaki milli futbolcu, yeniden fenalaştı ve bugün hayatını kaybetti.
Kariyerinde son olarak Modern Future forması giyen sol kanat oyuncusu, Mısır Milli Takımı'nda 7 kez forma giymiş ve 2 gol atmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com