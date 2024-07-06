Maç sırasında kalp krizi geçiren Ahmed Refaat'tan acı haber geldi

06 Temmuz 2024 15:58 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 16:23

Mısır Ligi'nin 13. hafta maçında Al Ittihad ve Modern Future FC arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarında, Modern Future FC oyuncusu Ahmed Refaat kalp krizi geçirerek yere yığılmıştı.

31 YAŞINDAK HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Geçen 4 ay boyunca iyileşmek için mücadele eden 31 yaşındaki milli futbolcu, yeniden fenalaştı ve bugün hayatını kaybetti.

Kariyerinde son olarak Modern Future forması giyen sol kanat oyuncusu, Mısır Milli Takımı'nda 7 kez forma giymiş ve 2 gol atmıştı.