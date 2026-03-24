Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maç skoru kaç kaç? 4 maçta 3. Yenilgi

EuroLeague’de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.
Güvenlik nedeniyle karşılaşma, Sırbistan’daki Aleksandar Nikolic Salonu’nda gerçekleştirildi.
Mücadelenin ilk periyodunu Maccabi Tel Aviv 25-20 üstün tamamladı.
İkinci periyotta sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 57-43 geride gitti.
Devre dönüşünde daha arzulu bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, farkı 72-66’ya indirdi.
Son çeyrekte temposunu artırsa da sarı-lacivertliler, Maccabi Tel Aviv karşısında 94-89’luk skorla sahadan mağlup ayrıldı.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekip ligdeki 10. mağlubiyetini alırken, Maccabi Tel Aviv 16. galibiyetine ulaştı.
Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague’in bir sonraki haftasında Zalgiris’i ağırlayacak. İsrail temsilcisi ise sahasında Dubai’yi konuk edecek.