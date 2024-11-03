Maçta gergin anlar! Beşiktaş taraftarı Masuaku'ya dayanamadı: ''Ayakta duramıyor''

03 Kasım 2024 10:00 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:05

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Siyah beyazlı takımda bazı futbolcular performansları sebebiyle eleştirildi. Galatasaray mağlubiyeti sonrası zirve yarışında darbe alan Beşiktaş'ta iki futbolcu ıslıklandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında zirve yarışında ağır yara aldı. Galatasaray derbisi sonrası Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi. Maçın ilk yarısının sonlarına doğru 45+2'de Ernest Muçi Masuaku'nun sol kanattan açtığı ortayla arka direkte topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 geriye düştü. Siyah beyazlı yönetim alınan üst üste yenilgi sonrası Tüpraş Stadyumu’nda olağanüstü toplantı kararı aldı.

Maç içinde kötü oyun Beşiktaşlı taraftarların tepkisine neden oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst da oyuncu değişiklikleri ve sistem nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Beşiktaş Svensson ve Rashica'nın ilk 11'de oynadığı formattan daha farklı bir oyun formatı izliyor. İki yıldız oyuncunun sahada olduğu zamanlarda hücuma çıkışlarda savunmayı 3'lü kurgu yapan siyah beyazlılar uzun süredir 4'lü sistemle hücuma çıkıyor.

MASUAKU VE ONUR ELEŞTİRİLDİ

Hollandalı teknik adam sağ bekte ise Svensson’u yedek bırakırken, Onur Bulut bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktı. Bronckhorst, Joao Mario’nun yerine de Muci’ye şans verdi.

Taraftar, Kasımpaşa karşısında 2-1 geriye düştükten sonra sol bek Arthur Masuaku'yu ıslıkladı. Kasımpaşa’nın attığı 2 golde pozisyon hatası olan Masuaku’nun performansı ve Onur Bulut’un performansı eleştirildi. Masuaku’nun saha içindeki görüntüsü dikkat çekti.

''AYAKTA DURAMIYOR''

Sosyal medyada taraftarlar şu yorumları yaptı:

''Masuaku'nun şu takımda bir daha asla forma giymemesi gerekiyor. Yaptığı asisti 2 gol yedirerek mahvetti.''

''Masuaku yaptığı asist dışında sürekli hata yapıp rakibe gol pozisyonu veriyor. Ayakta duramıyor.''