Mağlubiyet sonrası Mert Günok'tan dikkat çeken değerlendirme!

03 Kasım 2024 00:08 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 00:10

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Siyah-beyazlı ekip öne geçtiği karşılaşmada 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig​'in 11. haftasında Beşiktaş​, kendi sahasında Kasımpaşa​'yı konuk etti. Maçın başında etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ancak ikinci yarıda Kasımpaşa’nın yoğun baskısına direnemeyen Beşiktaş​, evinde 3-1’lik bir yenilgi alarak haftayı puansız kapattı.

"AÇIKLAMASI YOK"

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok​ açıklamalarda bulundu. Mağlubiyet için 'Açıklaması yok' diyen Günok, "Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz" dedi.

Mert Günok'un açıklaması şu şekilde:

"Bu mağlubiyet için çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü oynadığımız ilk yarının sonunda bir gol bulduk, bu moralle maçı bitirmemiz gerekiyordu ama ikinci yarıda daha kötü bir oyunla mağlup olduk. Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu maçın fazla bir açıklaması yok açıkçası."