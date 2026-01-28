Manchester City Galatasaray kadro değeri, puan durumları! 28 Ocak Şampiyonlar Ligi puan tablosu

Manchester City - Galatasaray kadro değeri taraftarların gündeminde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi 8. ve son karşılaşmaları kapsamında bugün temsilcimiz Galatasaray, Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ilk 24'te yer almayı neredeyse garantilerken, sarı-kırmızılılar ilk 16'ya girmek ve avantajlı eşleşme elde etmek için karşılaşmada 3 puan almayı hedefliyor. Manchester City ise doğrudan son 16 turuna yükselmek için kritik karşılaşmadan 3 puan almayı ve ilk 8'e girmeyi planlıyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Manchester City - Galatasaray kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı.

MANCHESTER CİTY KADRO DEĞERİ

Manchester City'nin Transfermarkt verilerine göre güncel olarak 1.31 milyar Euro kadro değeri bulunuyor. İngiliz devinin en değerli futbolcusu ise 200 milyon Euro ile Erling Halan olarak ön plana çıkıyor. Halan'ın hemen arkasından 80 milyon Euro ile Phil Foden, 75 milyon Euro ile Rodri ve 70 milyon Euro ile Josko Gvardiol geliyor.

MANCHESTER CİTY GALATASARAY PUAN DURUMLARI

Galatasaray bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde güncel olarak 17. sırada yer alıyor. Manchester City ise bu sezon 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 13 puan toplayan Manchester City güncel olarak 11. sırada bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 28 OCAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. hafta maçlarından önce ilk 24'te yer alan takımlar şöyle:

GALATASARAY KADRO DEĞERİ

Galatasaray'ın Transfermarkt verilerine göre güncel olarak 324.35 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılıların kadrosundaki en değerli futbolcu ise 75 milyon Euro piyasa değeri ile Victor Osimhen olarak ön plana çıkıyor. Osimhen'in hemen arkasından ise 28 milyon Euro ile Wilfried Singo, 25 milyon Euro ile Noa Lang ve 24 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz geliyor.