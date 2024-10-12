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Manchester City kadro planlamasında takımı Hugo Viana'ya emanet ediyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 19:14 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 19:21
Manchester City kadro planlamasında takımı Hugo Viana&#039;ya emanet ediyor!

İngilitere Premier Lig devi Manchester City takıma Sportif Direktör katıyor. İddiaya göre gelecek sezon takımın transfer çalışmalarını Hugo Viana üstlenecek.

Sporting Lizbon Sportif Direktörü Hugo Viana'nın yeni adresi belli oldu. Manchester City​, Hugo Viana'nın gelecek sezondan itibaren kulüpte sportif direktör olarak görev alacağını duyurdu.

Hugo Viana daha önce Belenenses'te sportif direktör olarak görev almıştı.

Manchester City, Hugo Viana ile anlaştı

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Kaynak: tgrthaber.com
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