Manchester City kadro planlamasında takımı Hugo Viana'ya emanet ediyor!

12 Ekim 2024 19:14 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 19:21

İngilitere Premier Lig devi Manchester City takıma Sportif Direktör katıyor. İddiaya göre gelecek sezon takımın transfer çalışmalarını Hugo Viana üstlenecek.

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Sporting Lizbon Sportif Direktörü Hugo Viana'nın yeni adresi belli oldu. Manchester City​, Hugo Viana'nın gelecek sezondan itibaren kulüpte sportif direktör olarak görev alacağını duyurdu.

Hugo Viana daha önce Belenenses'te sportif direktör olarak görev almıştı.