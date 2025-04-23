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 | Burak Ayaydın

Manchester City son dakikada kazandı: Pep Guardiola çıldırdı!

Premier Lig'de Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Manchester City zorlu mücadeleyi son dakika golüyle kazanırken, Pep Guardiola ise adeta sevinçten deliye döndü.

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Manchester City son dakikada kazandı: Pep Guardiola çıldırdı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 11:43

Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi hedefini kovalayan Manchester City, kendi sahasında Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede goller Bernardo Silva (7), Marcus Rashford (18-P) ve Matheus Nunes'den (90+4) gelirken; Pep Guardiola ise son dakika golüyle büyük coşku yaşadı. Esasen ise maç öncesinde Manchester City'nin 58, Aston Villa'nın ise 57 puanı vardı.

https://x.com/ManCity/status/1914826551910170889

MANCHESTER CITY SERİYE BAĞLADI

Premier Lig'de üst üste 3. kez galip gelen Manchester City, puanını 61'e çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 57 puanda kalan Aston Villa ise 7. basamakta bulunuyor.

Manchester City son dakikada kazandı: Pep Guardiola çıldırdı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HESAPLARI

Premier Lig'de ilk 5 takım Şampiyonlar Ligi için bilet almaya hak kazanırken; Manchester City, Nottingham Forest, Newcastle United, Chelsea ve Aston Villa arasında ciddi bir rekabet var ve henüz hiçbir şey garantilenmiş değil.

Sıkça Sorulan Sorular

CITY ÖNCEKİ MAÇTA KİMİ YENMİŞTİ?
Guardiola'nın ekibi, Everton deplasmanından 2-0 galip dönmüştü.
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ETİKETLER
#manchester city
#pep guardiola
#premier lig
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Spor
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