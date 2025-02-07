Manchester City'den Çaykur Rizespor'a: Bir Garip Transfer Hikâyesi

Eski Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Karadeniz ekibindeki potansiyeli ile dikkatleri üzerine çekmiş ve Manchester City gibi devlerin transfer listesine girmişti. Akabinde ise o dönem Avrupa'ya transfer olmayan Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'daki kariyerinde başarılı performansına devam edememiş ve Hull City'ye transfer olmuştu. Son gelinen noktada ise 25 yaşındaki orta saha için yeni durak Çaykur Rizespor olacak gibi duruyor.

ESKİ TRABZONSPORLU ABDÜLKADİR ÖMÜR İÇİN HULL CITY'DEN SONRA ÇAYKUR RİZESPOR ZAMANI

Manchester City ile anıldığı sansasyonel günlerden sonra Trabzonspor kariyeri düşüşe geçen ve Hull City ile anlaşan Ömür, İngiltere'de de aradığını bulamadı ve Türkiye'ye dönüş ihtimalini değerlendirmeye başladı. Sakatlıklarla da uğraşan yetenekli orta saha, Hull City kariyerinde 37 maça çıkarken 3 gol attı ve beklentilerin altında kaldı.

ARADA AKLIMA GELİYOR

"Manchester City gibi takımlara gitseydim kariyerim nasıl olurdu." diye arada düşünüyorum diyen Abdülkadir Ömür, Hull Daily Mail'de yer alan habere göre futbol hayatına Çaykur Rizespor'da devam edecek.