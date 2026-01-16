Menü Kapat
Spor
Mandela Keita kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’a çok yakın

Galatasaray, Parma'nın yükselen yıldızı Mandela Keita'yı transfer listesine ekleyerek kış dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. Türk kulüpleriyle adının geçmesiyle birlikte gündeme gelen genç oyuncunun kariyeri, yaşı ve memleketi merak konusu oldu.

İtalya’da transfer pazarının altını üstüne getiren Galatasaray, orta saha kurgusunu güçlendirmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Serie A’da Parma formasıyla dikkatleri üzerine toplayan Mandela Keita’yı transfer havuzuna ekledi.

Parma formasıyla 22 resmi karşılaşmada görev alan genç futbolcu, takımının oyun merkezinde adeta bir motor görevi üstlendi.

MANDELA KEITA KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Mandela Keita, 10 Mayıs 2002 tarihinde Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi.

1.80 metre boyu ile etkili bir fiziğe sahip olan Keita, profesyonel futbolculuk kariyerini Avrupa'da sürdürüyor.

MANDELA KEITA PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Mandela Keita ön libero pozisyonunda oynuyor. Aslen Gineli olan Keita sağ ayağını kullanıyor.

Transfermarkt verilerine göre, Mandela Keita piyasa değeri 12 milyon euro.

#Futbol
#Spor
